F1 anuncia el calendario para 2027 y estos son los cambios más importantes; ¿cuándo es el GP de México?

La F1 anunció el calendario de 24 carreras para 2027, que comienza con el Gran Premio de Bahréin el 14 de marzo, seguido por Arabia Saudita una semana después. También incluye pruebas en Qatar y Abu Dabi al final del año. Todos tienen contratos a largo plazo para albergar la F1 y Bahréin también acoge los ensayos de pretemporada en febrero.

Las carreras en Bahréin y Arabia Saudita fueron canceladas este año debido a la guerra con Irán. Una carrera adicional en Malasia el próximo mes llevará la marca del Gran Premio de Bahréin. De igual manera se reveló que el GP de México se corre el 31 de octubre.

El Gran Premio de Qatar el 29 de noviembre y el Gran Premio de Abu Dabi, que cierra la temporada, el 6 de diciembre se mantienen en el calendario. La F1 ha considerado un cambio a Europa si no pueden llevarse a cabo, pero las entradas siguen a la venta para ambas carreras.

Bahréin ha abierto la mayoría de las temporadas de F1 en los últimos años y solo fue desplazado de esa posición en 2025 y 2026 debido a un choque con el mes sagrado musulmán del Ramadán.

El calendario del próximo año evita coincidencias con otros dos grandes hitos del automovilismo, las 500 Millas de Indianápolis el 30 de mayo y las 24 Horas de Le Mans el 12-13 de junio. La F1 programó carreras en los mismos días que ambas este año. El cuatro veces campeón de F1 Max Verstappen ha dicho que quiere correr en Le Mans en el futuro.

Más carreras sprint, incluida en Mónaco

La F1 también ampliará de seis a 10 las carreras sprint en 2027, incluida una primera en el Gran Premio de Mónaco, donde adelantar es casi imposible.

También está prevista una sprint para la carrera inaugural de la temporada en Bahréin. Eso marcaría la primera vez que una temporada de F1 comienza con una carrera de formato corto antes del primer Gran Premio del año.

La F1 indicó que los fines de semana de carrera que incluyeron sprints atrajeron una audiencia promedio un 12% mayor que los que no tuvieron sprints. Al aumentar su número, la F1 está “dando a nuestros aficionados aún más intensidad, drama y la acción rueda a rueda que hace que nuestro deporte sea tan especial”, manifestó el director ejecutivo Stefano Domenicali.

La F1 regresa a Portugal en junio por primera vez desde 2021, ya que el circuito de Portimao reemplaza al Gran Premio de los Países Bajos, mientras que el Gran Premio de Turquía también vuelve en octubre de 2027 tras firmar un contrato de cinco años en abril.

No habrá carrera en el Circuit de Catalunya, cerca de Barcelona, por primera vez desde 1990. Este año perdió el título de Gran Premio de España ante Madrid, pero se mantuvo bajo la denominación de Gran Premio de Barcelona-Catalunya. Ahora alternará con el Gran Premio de Bélgica y regresará en 2028.

Correr en Oriente Medio es lucrativo, pero conlleva la seguridad

El miércoles no hubo indicios de que la F1 esté más cerca de cancelar o trasladar las carreras de Qatar o Abu Dabi.

Entre las alternativas potenciales en Europa, una carrera de cierre de temporada en el circuito italiano de Imola es considerada ampliamente como la opción más probable. Domenicali señaló en julio que una decisión podría llegar a mediados de septiembre.

10 Sprints in 2027! 🤩



🇧🇭 Bahrain

🇦🇺 Australia

🇯🇵 Japan

🇨🇦 Canada

🇲🇨 Monaco

🇬🇧 Great Britain

🇮🇹 Italy

🇧🇷 Brazil

🇶🇦 Qatar

🇦🇪 Abu Dhabi#F1 pic.twitter.com/tJgHsyI7pj — Formula 1 (@F1) September 16, 2026

Las carreras en Oriente Medio son especialmente valiosas para la F1 y sus equipos. Aportan grandes tarifas de organización a la F1, mientras que el gigante petrolero estatal saudí Aramco y Qatar Airways son patrocinadores importantes de la serie.

El Gran Premio de Azerbaiyán de la próxima semana será lo más cerca que ha estado la F1 de Irán desde el estallido de la guerra a principios de este año. Azerbaiyán comparte una frontera terrestre con Irán.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, defendió la espera de confirmación sobre las carreras de este año en una entrevista este mes con The Associated Press, al argumentar que la F1 hizo bien en no “precipitarse” al decidir.

“¿Vamos a permitir que nuestra gente, nuestro personal, los pilotos o los equipos corran riesgos? No, por supuesto que no. No lo haremos”, añadió.

La especulación sobre posibles cambios en las carreras de Qatar y Abu Dabi de este año se intensificó esta semana, ya que la Fórmula 2, que debe acompañar a la F1 en ambos escenarios, añadió una carrera extra a su calendario la próxima semana en Azerbaiyán. La F2 dijo que aun así correrá en Qatar y Abu Dabi con el “formato habitual de fin de semana”.

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