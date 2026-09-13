Así va el campeonato de pilotos de la F1 2026 tras el triunfo de Andrea Kimi Antonelli en el Gran Premio de España

Andrea Kimi Antonelli se sube a lo más alto del podio por segundo fin de semana consecutivo, después de ganar el Gran Premio de España en el circuito de Madring para sumar su octava victoria de la temporada en la Fórmula 1.

El piloto de Mercedes comienza a tener una diferencia considerable sobre el segundo lugar que es su coequipero George Russell, pero que con el ritmo que lleva Andrea Kimi Antonelli será complicado igualarlo en punto en las nueve paradas que quedan en la temporada.

Kimi Antonelli wins Round 14 ahead of Max Verstappen and Lando Norris! 🏆



Here are your points finishers at the MADRING 👇#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/ztiAr8zTRY — Formula 1 (@F1) September 13, 2026

Así marcha el campeonato de pilotos de la F1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 292 puntos

George Russell (Mercedes) – 211 puntos

Lewis Hamilton (Ferrari) – 191 puntos

Lando Norris (McLaren) – 186 puntos

Charles Leclerc (Ferrari) – 167 puntos

Max Verstappen (Red Bull) – 145 puntos

Oscar Piastri (McLaren) – 120 puntos

Isack Hadjar (Red Bull) – 71 puntos

Liam Lawson (Racing Bulls) – 59 puntos

Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos

Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 31 puntos

Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos

Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos

Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos

Nico Hülkenberg (Audi) – 7 puntos

Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos

Alexander Albon (Williams) – 5 puntos

Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos

Fernando Alonso (Aston Martin) – 3 puntos

Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - 1 punto

Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos

Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 punto

Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Así va el Campeonato de Constructores tras el Gran Premio de Italia

Mercedes - 503 puntos

Ferrari - 358 puntos

McLaren - 306 puntos

Red Bull Racing - 230 puntos

Racing Bulls - 77 puntos

Alpine - 68 puntos

Haas - 21 puntos

Audi - 17 puntos

Williams - 11 puntos

Aston Martin - 3 puntos

Cadillac - 0 puntos

¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de F1?

La actividad de la F1 2026 volverá el próximo fin de semana para seguir definiendo a los campeones tanto de pilotos como de constructores y tendremos el debut de un nuevo trazado dentro de la máxima categoría del automovilismo

Tras la histórico victoria de Andrea Kimi Antonelli en España, el Gran Premio que sigue en el calendario es el de Azerbaiyán en el Circuito callejero de Bakú. La carrera de este evento será el sábado 26 de septiembre en punto de las 5:00 horas, tiempo del centro de México.

DCO