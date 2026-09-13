Así va el campeonato de pilotos de la F1 2026 tras el triunfo de Andrea Kimi Antonelli en el Gran Premio de España

Andrea Kimi Antonelli se sube a lo más alto del podio por segundo fin de semana consecutivo, después de ganar el Gran Premio de España en el circuito de Madring para sumar su octava victoria de la temporada en la Fórmula 1.
El piloto de Mercedes comienza a tener una diferencia considerable sobre el segundo lugar que es su coequipero George Russell, pero que con el ritmo que lleva Andrea Kimi Antonelli será complicado igualarlo en punto en las nueve paradas que quedan en la temporada.
Así marcha el campeonato de pilotos de la F1 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 292 puntos
- George Russell (Mercedes) – 211 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 191 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 186 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 167 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 145 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 120 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 71 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 59 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 31 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 7 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 3 puntos
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 punto
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
Así va el Campeonato de Constructores tras el Gran Premio de Italia
- Mercedes - 503 puntos
- Ferrari - 358 puntos
- McLaren - 306 puntos
- Red Bull Racing - 230 puntos
- Racing Bulls - 77 puntos
- Alpine - 68 puntos
- Haas - 21 puntos
- Audi - 17 puntos
- Williams - 11 puntos
- Aston Martin - 3 puntos
- Cadillac - 0 puntos
¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de F1?
La actividad de la F1 2026 volverá el próximo fin de semana para seguir definiendo a los campeones tanto de pilotos como de constructores y tendremos el debut de un nuevo trazado dentro de la máxima categoría del automovilismo
Andrea Kimi Antonelli, con 20 años, es el primer ganador del Gran Premio de España en Madring
Tras la histórico victoria de Andrea Kimi Antonelli en España, el Gran Premio que sigue en el calendario es el de Azerbaiyán en el Circuito callejero de Bakú. La carrera de este evento será el sábado 26 de septiembre en punto de las 5:00 horas, tiempo del centro de México.
DCO