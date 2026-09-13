¡HISTÓRICA! Rebeca Bernal debuta con el Manchester United en Inglaterra

La afición mexicana se despertó con una buena noticia este domingo al ver que la mexicana Rebeca Bernal realizó su debut oficial con el Manchester United en la Women’s Super League, convirtiéndose en la primera futbolista mexicana formada en la Liga MX en jugar en la liga de Inglaterra.

La defensa formada en Monterrey entró al minuto 62 de juego en lugar de Ella Toone cuando el partido iba 3-0 a favor del Chelsea. Lamentablemente para la mexicana su debut no fue el esperado y al final el Manchester United terminó cayendo 5-0 en casa y Rebeca Bernal se llevó una tarjeta amarilla por una falta.

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Rebeca Bernal hace su debut en Inglaterra, un hecho histórico para el futbol mexicano🇲🇽.



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Rebeca Bernal de ganar títulos con Monterrey a jugar en Europa

Rebeca Bernal debutó en la Liga MX con el Monterrey y ganó diversos títulos con la escuadra de la Sultana del Norte, para ser más exactos cuatro trofeos del torneo local y con la Selección Mexicana una medalla de oro en los Juegos Panamericanos.

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Ahora la mexicana pertenece a uno de los mejores clubes de la Women’s Super League y que realizando su debut seguramente podrá ganarse un lugar en el once titular si demuestra de lo que es capaz en el terreno de juego. Rebeca Bernal debutó en su segundo partido con el Manchester United.

El próximo compromiso del Manchester United en el torneo local será el 19 de septiembre del 2026 cuando se enfrenten al Arsenal en la Jornada 3 de la Women’s Super League. Las Red Devils saldrá en busca de su primera victoria del certamen.

DCO