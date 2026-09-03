Con el reciente fichaje del Manchester United, Rebeca Bernal es oficialmente la primera futbolista mexicana en competir dentro de la Women’s Super League de Inglaterra.

En pleno mes patrio, Manchester United Women confirmó el fichaje de Rebeca Bernal, pues este 2 de septiembre compartieron una serie de fotografías en la que aparece firmando su contrato.

En un video, Bernal envió un mensaje a las y los hinchas del Manchester United: “Hola reds, soy Rebe y estoy muy feliz de estar aquí. No puedo esperar conocerlos, nos vemos pronto” dijo la mexicana a los diablos rojos.

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La Selección Mexicana Femenil compartió una fotografía de la futbolista cargando la bandera nacional: “Con ustedes, la primera mexicana en jugar en la Barclays WSL Nuestra C4pi es histórica” se lee en la descripción.

¿De dónde es Rebeca Bernal y en qué equipos ha jugado?

Rebeca Bernal Rodríguez nació el 31 de agosto de 1997 en Tampico, Tamaulipas, México. Mide 1.68 metros, juega como defensa, y comenzó su trayectoria dentro del futbol profesional en 2017.

La defensa mexicana comenzó a formarse como futbolista desde los 7 años de edad, pues ingresó a la Escuela de Fútbol Cruz Azul Madero ubicada en la Ciudad de México.

Los clubes en los que se ha visto a Rebeca Bernal Rodríguez dominar el balompié son los siguientes:

Monterrey del 2017 al 2025

Washington Spirit del 2025 al 2026

Manchester United a partir del 2026

Rebeca Bernal también ha estado dentro de la agrupación de la Selección Nacional Femenil, pues a los 15 años estuvo en la sub-17 femenil durante el Campeonato Femenino Sub-17 de la Concacaf.

Tan solo un año después, con 16 años de edad formó parte de la sub-20, y desde el 2017 fue una de las convocadas para la Selección Nacional de Futbol Femenil mexicana, en donde es identificada con el número 4.

Además de ser futbolista, Bernal Rodríguez estudió la licenciatura en Psicología en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

Con el paso al futbol europeo, la mexicana se convierte en un punto de referencia dentro del futbol femenil, demostrando que con empeño y dedicación se pueden alcanzar nuevas metas alrededor del mundo.

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