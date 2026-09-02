Manchester United cierra de ÚLTIMA HORA una “bomba” mexicana que promete triunfar en Europa

El Manchester United amarró a su último fichaje para la temporada 2026/2027 y se trata de una de las mejores futbolistas mexicanas del momento. Las Red Devils contrataron a Rebeca Bernal, la defensa mexicana que llega para reforzar la zona baja del cuadro inglés.

La futbolista mexicana llega procedente del Washington Spirit de la NWSL de Estados Unidos. En el conjunto estadounidense también fue habilitada como mediocampista y Rebeca Bernal también rindió jugando en una posición que no era la habitual para ella. La exjugadora de Monterrey disputó 50 encuentros con el Spirit y marcó tres goles en su paso por el país vecino.

Our latest reinforcement has arrived 🛡️



Reds, meet our newest recruit: Rebeca Bernal! ❤️‍🔥



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Las mexicanas que han jugado en un gigante de Europa

A pesar de que la Liga MX Femenil apenas cumplirá 10 años de existencia, a lo largo de la historia diferentes futbolistas aztecas han dado el salto a Europa para vestir los colores de clubes grandes del viejo continente, listado al que se une Rebeca Bernal con su llegada al Manchester United.

Kenti Robles - Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid

Pamela Tajonar - Barcelona

Charlyn Corral - Levante y Atlético de Madrid

Cecilia Santiago - PSV

Emily Alvarado - Stade de Reims

Rebeca Bernal comenzará una nueva etapa en su carrera, en la que defenderá la camiseta de las Red Devils en busca de sumar títulos a su vitrina personal. El Manchester United aún no tiene el título de la Women’s Super League en su vitrina y esta temporada será una gran oportunidad para buscar el cetro del torneo local en Inglaterra.

¿Cuándo podría ser el debut de Rebeca Bernal con el Manchester United?

El Manchester United está a días de iniciar la temporada en la Women’s Super League y Rebeca Bernal estará a la espera de realizar su debut con el cuadro inglés en el torneo local, aunque ese decisión será de la entrenadora Eva Olid.

El primer encuentro de la mexicana en Europa será este viernes 4 de septiembre del 2026 cuando el Manchester United se enfrente al London City Lionesses en la primera jornada de la liga.

Rebeca Bernal deberá de trabajar el doble para ganarse un puesto en el once titular de la escuadra de Manchester y disputar la mayor cantidad de números que pueda en su primera temporada en Europa.

DCO