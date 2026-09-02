Isaac del Toro encabezará a la Selección Mexicana en el Mundial de Ciclismo en Canadá

La Selección Mexicana ya tiene a sus representantes para el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026, el cual se llevará en Canadá. Isaac del Toro será el líder del conjunto Tricolor el cual está conformado por diferentes estrellas del deporte azteca.
El Torito es uno de los mejores ciclistas del mundo en la actualidad y lo más seguro es que el plan de México para el Mundial sea ayudar a Isaac del Toro durante la competencia, para que el del UAE Team Emirates quede en los primeros puestos de cada competencia.
Estos son las y los atletas mexicanos que participarán en el Mundial de Ciclismo
Nombres como el de Romina Hinojosa, Yareli Salazar o Edgar Cadena están dentro del listado de la Selección Mexicana para participar en el Mundial de Ciclismo en Canadá. Isaac del Toro ya se encuentra en Estados Unidos afinando los últimos detalles antes de su participación.
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- Isaac del Toro
- Eder Frayre
- Edgar Cadena
- Ulises Castillo
- Jose A. Escarcega
- Carlos García
- Tomas Aguirre
- Romina Hinojosa
- Sara Roel
- Andrea Fregoso
- Yareli Salazar
- Sebastián Ruiz
- Said Cisneros
- Leo Cisneros
- José J. Prieto
- José A. Prieto
- Michael Zarate
- Mayte Zamudio
- Fernanda Zárate
- Gissel Borbon
- Atzi Paola
- Jose E. Rodríguez
- Daniel S. Moreno
- Omar Andrade
- Nabyenka Bareño
- Natalia Pineda
- Gaetana Alhac
Con la lesión de Tadej Pogacar en la Vuelta a España, Isaac del Toro se coloca como uno de los favoritos en la competencia para quedar en los primeros puestos y estará en la pelea por conseguir el maillot arcoíris durante su participación en Canadá.