Pato Salas habla sobre Raúl Jiménez y Miguel Layún en su llegada a Portugal ¿Qué dijo sobre las leyendas del América? (VIDEO)

El Pato Salas habla sobre Raúl Jiménez y Miguel Layún en su presentación con el Famalicao.

El Pato Salas inició la temporada con el América teniendo pocos minutos con el cuadro de Guillermo Almada, pero el delantero mexicano, antes del cierre de fichajes, se convirtió en nuevo futbolista del Famalicao de Portugal a préstamos desde el conjunto de las Águilas.

El ariete canterano del América arribó a Portugal esta semana y su nuevo equipo le realizó una entrevista en la que habló sobre Raúl Jiménez y Miguel Layún, dos futbolistas que triunfaron con las Águilas y tuvieron un paso por la liga de Portugal con el Benfica y el Porto, respectivamente.

¿Qué dijo el Pato Salas sobre Raúl Jiménez y Miguel Layún?

Pato Salas habló sobre los mexicanos que han pasado por la liga de Portugal, pero remarcó lo que hicieron Miguel Layún y Raúl Jiménez en el país ibérico, pues comentó que compartió vestidor con Layún y que es canterano igual que el Lobo de Tepeji.

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“Hay varios mexicanos que han triunfado en la liga portuguesa, en otros equipos, pero se que quiero ser el primer mexicano en triunfar en el Famalicao. Compartí vestidor con Miguel Layún en América, ahora llegó Santi (Giménez), que no tengo el gusto de conocerlo, al Porto. Raúl Jiménez que es canterano del América como yo, estuvo en Benfica, han pasado varios mexicanos aquí y yo quiero hacer lo mismo que ellos”, comentó el Pato Salas.

El canterano del América será uno de los dos mexicanos que participarán en la liga de Portugal esta temporada junto a Santiago Giménez que firmó por el Porto después de su paso por el AC Milan y el Bebote disputará la Champions League con los Dragones.

Estos fueron los números del Pato Salas con el América

El Pato Salas no tuvo los minutos que esperaba en el inicio de temporada con Guillermo Almada pero el delantero mexicano cambió de aires para tomar experiencia en el viejo continente con el Famalicao.

En 2022 el oriundo de Mérida, Yucatán, llegó a las fuerzas básicas del América después de salir del Pachuca. Desde su debut con el primer equipo de Coapa el Pato Salas marcó tres goles y jugó 35 partidos, una de sus anotaciones fueron en los cuartos de final del Clausura 2026 ante los Pumas.

Como canterano de las Águilas, el delantero mexicano disputó 50 compromisos como juvenil y marcó 11 goles, lo que lo llevó a formar parte del equipo tricampeón del América.

DCO