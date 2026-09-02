¿Canelo Álvarez al Estadio Azteca en 2026?; La respuesta de Mauricio Sulaimán

Hay un fuerte rumor en el boxeo internacional y es que desde hace semanas se ha manejado el fuerte interés de tener una pelea de Saúl “Canelo” Álvarez en México, en específico en el Estadio Azteca. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, dio comentarios sobre esta posibilidad.

“México necesita un evento grandioso de boxeo. La imagen que se dejó en el Mundial hacia el mundo fue espectacular: como un país de paso, un país hospitalario, un país de fiesta. Ahora, cada vez que ha habido boxeo de alto nivel sucede lo mismo. Entonces yo siento que una pelea de Canelo en México sería algo espectacular”, dijo el manda más del CMB en el Miércoles de Café.

Mientras este tema se decide, el Canelo se encuentra en preparación para su siguiente combate, que es el 31 de octubre de 2026 ante Christian M’billi, campeón mundial de peso supermedio del CMB, quien es el siguiente rival del mexicano. Al respecto del combate, Sulaimán dijo: “Canelo está buscando el campeonato supermediano que ostenta este boxeador, peligroso, duro, y va a ser una pelea que todos estamos esperando ver”.

La pelea entre Canelo y Christian M’billi es importante para el futuro de las 168 libras en el boxeo y esto se debe a que en la división el guatemalteco Lester Martínez es el monarca interino del CMB. “Lo más seguro es que Lester tenga que hacer una pelea porque Canelo viene hasta octubre, el 31, y después viene el cierre del año. Entonces es muy probable que Lester vuelva a pelear”, dijo el presidente del CMB.

La división de las 168 parece estar detenida, pues Christian M’billi no pelea desde septiembre de 2025, cuando justamente se midió a Lester Martínez. Sin embargo, el peso supermedio no ha tenido mucha movilidad y parecía que Martínez podría ir de nuevo por el campeonato regular. Pero la figura del Canelo tiene mucho peso en el boxeo mundial.

“Saúl está en una posición que le ha costado muchos años llegar a la élite y pues es lo normal. En noviembre, durante la Convención del WBC, se sabrá hacia dónde va el camino en peso supermediano. Ya se tendrá un panorama más claro de qué sucederá en esa división y en todas”, comentó el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán.

El rumor de la pelea del Canelo Álvarez en el Estadio Azteca surgió por parte de Emilio Azcárraga, dueño del Club América, quien le hizo la petición al boxeador de tener una función en el Coloso de Santa Úrsula.

“Yo le haría un llamado al Canelo. Valdría la pena hacer una de las peleas que tiene el Canelo, gran boxeador, gran deportista mexicano, y llegar y decir: ‘Ya lo hicimos con Julio César, vale la pena, por todo esto que sucedió”, dijo Azcárraga en entrevista con el programa de TUDN, Línea de 4.

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