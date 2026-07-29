Canelo Álvarez apoya con 80 mil pesos a una joven promesa del boxeo mexicano para que compita internacionalmente

En las últimas horas el nombre de Josué Zepeda y Saúl Álvarez han estado en tendencia por el tremendo gesto que tuvo el boxeador mexicano con una joven promesa del pugilismo azteca, ya que el jalisciense decidió apoyar a su compatriota con una fuerte cantidad de dinero para que pueda competir internacionalmente.

Josué Zepeda decidió subir un video a sus redes sociales para pedir apoyo a los internautas y llegar a la meta económica que necesita para poder viajar a montenegro, la cual es de 80 mil pesos mexicanos. El video del joven boxeador llegó hasta los ojos del Canelo Álvarez y el “Orgullo de Jalisco” decidió cubrir todos los gastos, dejando un comentario en el video de Josué Zepeda.

“Te van a contactar para que estés pendiente, cuenta con ellos y mucho éxito!”, escribió Saúl Álvarez.

¿En dónde será la competencia de Josué Zepeda?

Por falta de recursos, Josué Zepeda decidió acudir a las redes sociales para pedir ayuda a los internautas en busca de llegar a la meta económica con la cual podrá competir internacionalmente, pero con la ayuda del Canelo Álvarez tendrá la oportunidad de hacerlo en los próximos meses.

El joven boxeador mexicano viajará hasta Budva, Montenegro, para participar en la Copa Mundial de Boxeo Sub-19, es por eso que pidió la ayuda en redes sociales, ya que necesita cubrir diferentes gastos, como el hospedaje, traslados, boletos de avión, además de algunos tramites migratorios para poder viajar hasta el país europeo.

Josué Zepeda además presume en sus redes sociales una vasta experiencia, siendo campeón en una ocasión de la Olimpiada Nacional Conade y cinco veces ha estado en lo más alto del podio en el Festival Olímpico de Boxeo.

DCO