Julián Quiñones aparece en Arabia con un GOLAZO para terminar con las críticas de sus haters (VIDEO)

Julián Quiñones terminó con las críticas de sus haters después de sumar cuatro partidos sin encontrar la portería rival. El delantero mexicano remató de cabeza dentro del área tras una gran asistencia de Mohammed Abu Al-Shamat para mandar la esférica al fondo de las redes rivales y conseguir el segundo tanto del Al-Qadsiah frente al Diriyah.

En la semana, un aficionado criticó a Julián Quiñones en redes sociales por no marcar goles con el Al-Qadsiah y tras marcar ante el Diriyah realizó un gesto de “calma” para terminar con los malos comentarios de parte de los fans de su club.

GOOOOOL DE JULIÁN QUIÑONES



Así anotó con un potente cabezazo el 0-2 para su equipo.



Llega a 2 goles y 1 asistencia con Al Qadsiah esta temporada.



COMIENZA A ENCENDERSE QUIÑONES 🇲🇽⚽🔥 pic.twitter.com/YqafjfRCt5 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) September 3, 2026

Julián Quiñones y su gran cuota goleadora en Arabia Saudita

Julián Quiñones se convirtió en el campeón de goleo la temporada pasada, siendo mejor que jugadores como Cristiano Ronaldo o Ivan Toney. En la nueva campaña de la Saudi Pro League el mexicano sigue demostrando su calidad dentro del área rival.

Desde su llegada a la liga de Arabia Saudita, el delantero mexicano ha participado en 76 compromisos con el Al-Qadsiah y tiene 74 tantos en la Saudi Pro League, números que pocos delanteros tienen en su carrera y que Julián Quiñones ha acostumbrado a los aficionados del conjunto árabe.

El delantero mexicano disputará diferentes torneos con el Al-Qadsiah en la 2026/2027, ya que participará en la Saudi Pro League, King´s Cup y la Champions League asiática, así que el conjunto donde reside el mexicano buscará sumar la mayor cantidad de títulos posibles.