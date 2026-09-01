Ella es Rebeca Bernal, la primera mexicana que jugará en la Women’s Super League de Inglaterra

La defensa Rebeca Bernal se convertirá en la primera futbolista mexicana de la historia en jugar en la Women’s Super League de Inglaterra, donde formará parte del plantel del Manchester United, equipo que esta semana anunciaría el fichaje de la tricolor, de acuerdo con información de ESPN.

Rebeca Bernal, originaria de Tampico, Tamaulipas, debutó como futbolista profesional con las Rayadas del Monterrey en el Apertura 2017, el primer torneo de la Liga MX Femenil. Desde febrero de 2025 se unió a las filas del Washington Spirit de la National Women’s Soccer League.

🇲🇽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Rebeca Bernal tendría programado PARA HOY su reconocimiento médico con el Manchester United Women.



La llegada de la defensora mexicana a las 'Red Devils' estaría encaminada.



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La zaguera de 29 años de edad tiene una década formando parte de la Selección Mexicana Femenil, con la que registra nueve goles en 65 partidos desde 2016.

Los logros de Rebeca Bernal en México

Rebeca Bernal formó parte de los cuatro títulos que Rayadas suma en la Liga MX Femenil, cantidad con la que son las segundas máximas ganadoras en la historia de la competencia solamente atrás de Tigres, que se ha coronado seis veces.

La tamaulipeca fue monarca con el Monterrey en los Torneos Apertura 2019, Apertura 2021, Clausura 2024 y Apertura 2024.

Tras esos logros con Rayadas, Rebeca Bernal comenzó su aventura en Estados Unidos con el Washington Spirit, club con el que ha tenido participación en 41 de 47 duelos posibles.

Compañeras que Rebeca Bernal tendrá en el Manchester United

En el Manchester United, la mexicana Rebeca Bernal tendrá como compañeras a grandes jugadoras, entre las que sobresalen la sueca Fridolina Rolfö y la inglesa Ella Toone.

La también británica Emma Watson, quien formó parte del plantel de Tigres en el anterior Clausura 2026, también será una de las nuevas compañeras de la seleccionada azteca en esta nueva aventura en la Women’s Super League de Inglaterra.

En Inglaterra, Rebeca Bernal intentará emular a otras mexicanas que han destacado en el viejo continente, como Maribel Domínguez, Kenti Robles y Charlyn Corral.

La seleccionada tricolor también tratará de ayudar al Manchester United a ganar su primer título en la Women’s Super League, competencia que se juega desde 2011 y en la que el Chelsea es el máximo ganador con ocho trofeos.

EVG