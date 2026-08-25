“Hay equipos que no les interesa el femenil”

María Fernanda Mora es una periodista deportiva con más de una década de experiencia en los medios de comunicación y que se ha dedicado a darle difusión al futbol femenil. El tema de la Liga MX también se habló durante la entrevista y la periodista ratificó que hay equipos a los que no les interesa su categoría de mujeres por lo que se debe de invertir y, por lo mismo, los equipos campeones siempre se repiten en cada edición del torneo en México.

“Hay dueños, y eso quedó claro desde la creación de la liga, que no les interesa el equipo femenil, que incluso luchan con el presupuesto del equipo varonil; entonces ya ven el equipo de mujeres como una carga y luego tenemos instituciones como Rayadas, América, Chivas, Tigres, Toluca y Pachuca, que han invertido muchísimo y que le han dado toda la seriedad que el proyecto merece”, puntualizó la reportera.

El Dato: La Liga Femenil cambió de formato esta temporada, ahora se juega en dos grupos de nueve equipos cada uno.

Tras lo ocurrido con las críticas en contra de las jugadoras de Cruz Azul por el marcador de 10-0 que sufrieron ante el América, La Razón de México tuvo una entrevista exclusiva con la comunicadora para que diera su punto de vista.

TE RECOMENDAMOS: Arrancan los cuartos Liga MX tiene a los 3 clubes más caros de la Leagues Cup

El deporte femenil ha dado múltiples alegrías a México, como medallas de oro, campeonatos y diferentes títulos en torneos internacionales; por lo mismo, María Fernanda Mora aseguró que las atletas siempre han dado la cara por nuestro país y eso está demostrado.

“Siempre el deporte femenil ha dado la cara por México. María del Rosario Espinoza, Paola Espinosa, Lorena Ochoa, Soraya Jiménez; creo que las mujeres han sido en deporte individual e incluso más exitosas, por así decirlo. No quiero llevarlo a un tema de género, pero el deporte de mujeres siempre ha dado la cara por México. Me ilusiona mucho el tema del flag football de cara a los próximos Juegos Olímpicos”, afirmó la conductora.

Hace un par de semanas, un grupo de creadores de contenido realizó comentarios machistas en contra de las jugadoras de Cruz Azul por perder 10-0 contra el América y comentaron que ellos no siguen el futbol femenil; por lo mismo, María Fernanda Mora reprobó esta acción al no saber el presente del club.

“El personaje principal, que la verdad desconozco su nombre, mencionaba: ‘Yo ni siquiera sigo al Cruz Azul Femenil, no me importa’. Entonces, bajo esa premisa, se atreve a criticar al equipo que ni siquiera sigue, que ni siquiera sabe por qué está en la situación en la que está. Me parece lamentable; creo que una cosa es la libertad de expresión, la crítica con argumentos, y otra cosa es el discurso de odio y el nada más lanzar esta especie de dichos con la intención de generar polémica, likes y monetizar”, puntualizó la comunicadora.

La periodista dijo que ha “visto muchísimos comentarios en redes sociales que dicen: ‘a los hombres también se les critica durísimo en los programas de análisis, en las redes sociales, en los blogs y en los podcasts’. La crítica es válida y de repente el humor negro, todo eso creo que entra en un juego, pero en el caso de las mujeres, la distinción importante es que las críticas parten desde el sexismo, la misoginia, el machismo”.

La exreportera de Fox Sports también dejó en claro que para poder tener una paridad entre categorías y que a todos los equipos del futbol femenil mexicano se les exija de la misma manera, se debe comenzar por “el tema del salario, pero no me refiero al que se considera a nivel federal, sino a un salario mínimo para la Liga MX Femenil, que es un tema que se venía discutiendo ya desde hace un par de temporadas, incluso a nivel legislativo, pero que ya se implemente de manera tangible ese tema para que tengamos ese piso parejo de las jugadoras, aunque entiendo que los dueños del futbol mexicano no van a estar de acuerdo y al final también en el consejo de dueños se toman las decisiones”.

La Liga Femenil MX crece a pasos agigantados en los últimos años y algunas jugadoras mexicanas ya tuvieron la oportunidad de jugar en Europa, pero regresaron al torneo local. María Fernanda Mora afirmó que se necesita tiempo para comenzar a exportar un número más alto de futbolistas.

“Le hace falta tiempo porque las jugadoras de selección están mayormente en los equipos importantes en los que sí invierten en el futbol femenil. Ya tenemos el caso de la Maga, que se fue a Estados Unidos; ahí va a agarrar otro ritmo de competencia. El tema Rebeca Bernal, que también se enfrenta a algunas de las mejores delanteras del mundo, obviamente la va a hacer una muchísimo mejor jugadora defensiva”, añadió.

También quiso dar su punto de vista sobre “la exportación de jugadoras es muy complicado porque el futbol en Alemania, Inglaterra, que es la mejor liga del mundo, EU, por ahí España, creo que hay mayor disparidad incluso que la Liga MX Femenil, entonces si te vas, tiene que ser a un grande para que realmente crezca”.

María Fernanda Mora habló sobre las canchas donde se juegan los partidos de la Liga Femenil y comentó que “idealmente todos deberían jugar, si no en el estadio principal, no en una cancha de entrenamiento, pero ahí, pues, si no se obliga o si no se le dice o si no se tienen las directrices a los dueños desde Federación, no lo van a hacer”, declaró la periodista para La Razón.

María Fernanda Mora ı Foto: Especial

María Fernanda Mora

Edad: 34

Medio de comunicación: Televisa

Cargo: Periodista

Estudios: Universidad Anáhuac