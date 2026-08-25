Liga MX tiene a los 3 clubes más caros de la Leagues Cup

Hoy arrancan los cuartos de final de la Leagues Cup y cuatro equipos de la Liga MX y otros cuatro de la MLS se verán las caras para conocer a los semifinalistas del torneo. En un principio, se puede decir que los mexicanos son los favoritos, pero conociendo el historial de este torneo, al final los de Estados Unidos siempre terminan por avanzar a las siguientes rondas.

Hay que recordar que, con el cambio de formato, pasan cuatro por liga, pero después de los cuartos de final ya no importa si avanzan todos de una o de otra, o son más o menos. Recurrentemente, los estadounidenses son los que se apoderan del certamen.

El Dato: Armando González fue presentado de manera oficial con el Olympiacos de Grecia y aseguró que no le importa lo que los críticos digan sobre su fichaje.

En esta ocasión, por parte de México, se encuentran en la siguiente ronda América, Toluca, Monterrey y León. Los tres primeros son los clubes más caros de todos los de la Leagues Cup que se mantienen en competencia.

Las Águilas tienen un valor de 119.4 millones de dólares, los Diablos 102.7 mdd, los regios 86.7 mdd y los Panzas Verdes 59 mdd. El conjunto más costoso de la MLS que sigue en la pelea por el título es el Columbus Crew, con un costo de 76.8 millones de dólares.

Desde que se cambió el formato, solamente los conjuntos de la MLS pueden levantar el título. Inter Miami, Columbus Crew y Seattle Sounders son los ganadores de la competencia, pero a diferencia de la Liga de Campeones de la Concacaf, en dicho certamen, los clubes aztecas se apoderan del trofeo y son auténticos dueños.

13 puntos acumula el América en lo que va del AP26

Los cuartos de final arrancan con el duelo entre Monterrey y Chicago Fire, que miden fuerzas en el primer partido de la noche de la Leagues Cup en el Toyota Park de Bridgeview, Illinois.

Con nueve puntos obtenidos, el Fire fue el mejor equipo de la MLS en la primera ronda del torneo binacional, en el que Rayados se hizo del cuarto y último boleto a la segunda ronda por parte de la Liga MX al superar por diferencia de goles a otros tres clubes que también tuvieron una cosecha de seis puntos. Cuando se pensaba que Cruz Azul estaría en la siguiente ronda, una derrota los dejó fuera y le dio el pase a los regiomontanos.

Monterrey busca alcanzar una semifinal de la Leagues Cup por segunda ocasión en su historia, luego de que en 2023 se instaló entre los cuatro mejores.

Por otra parte, el León, que no va tan bien en el Apertura 2026 de la Liga MX, se quiere sacudir el mal momento y avanzar en la Leagues Cup, pues terminó como líder de la competencia, encabezando al balompié mexicano, por encima del América y el Toluca, dos de los favoritos al título en el certamen regional.

Mañana se disputarán los últimos dos encuentros de los cuartos. Los Diablos chocan ante el Austin FC y las Águilas contra el Columbus Crew. Los dos clubes mexicanos aparentan ser los favoritos para llegar a la siguiente ronda, pero en un torneo en el que la suerte no está de su lado, puede pasar cualquier cosa.