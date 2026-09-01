Manchester City ficha a Enzo Fernández y rompen el mercado con un traspaso único en la historia

El Manchester City está cerca de cerrar un acuerdo en el día límite de traspasos por el mediocampista de Chelsea Enzo Fernández por lo que sería un récord de 169 millones de dólares, siendo la cuerta compra más cara en la historia del futbol mundial. La cifra es la misma que el Liverpool pagó por Alexander Isak el año pasado.

El City llegó a un acuerdo con el Chelsea por la cifra de traspaso, despejando el camino para que el internacional argentino Fernández complete su llegada al Etihad Stadium antes de que se cierre la ventana de incorporaciones, según le confirmó a The Associated Press una persona con conocimiento de la situación. La persona habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo no ha sido anunciado públicamente.

Fernández se convertiría en el último fichaje de alto valor como parte de la reconstrucción del mediocampo del Manchester City, que incluye las llegadas de Elliot Anderson y Ayyoub Bouaddi.

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Los clubes afrontan el martes el día límite de traspasos en las principales ligas de Europa e intentan cerrar acuerdos de última hora antes de que se cierre el mercado, con el delantero estadounidense Folarin Balogun perfilándose como uno de los grandes protagonistas en lo que se espera sea una jornada frenética.

Balogun, por su parte, está cerca de fichar con el Everton procedente del Mónaco de la liga francesa, según reportes.

La espectacular ola de gasto del City prosigió con Iliman Ndiaye, extremo de Everton, cerca de incorporarse por una cifra de 81 millones de dólares.

Jack Grealish vuelve a estar en la rampa de salida del City y se espera que regrese al Everton para otra cesión por una temporada.

Todo apunta a que será un mercado récord para la Liga Premier, con 3, 800 millones de dólares gastados hasta ahora. El mayor gasto en una sola ventana fue de 4 mil 250 millones de dólares en 2025. También es el día límite en España, Italia, Alemania y Francia.

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