Gabriel Jesús regala el momento más gracioso en su presentación con el Barcelona (VIDEO)

El brasileño Gabriel Jesús hizo reír a más de uno en su presentación como nuevo delantero del Barcelona, luego de que aseguró que considera que no llega al conjunto blaugrana para hacerlo más fuerte en la ofensiva, pues con elementos como Raphinha y Lamine Yamal “están de la pu... ma...”.

“El tema de mejorar, yo tengo mis cualidades. Creo que no vengo para mejorar, porque están de la pu... ma.... Eh, perdón, están muy bien, vengo a ayudar”, dijo en conferencia de prensa el atacante de 29 años de edad y quien llega a España tras cuatro campañas con el Arsenal.

🗣️ "No vengo a mejorar porque están de p*** madre" 😂



Gabriel Jesus se pasa alabando a sus nuevos compañeros 🔵🔴#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/JH8c6gB5dx — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) September 1, 2026

Gabriel Jesús se rinde ante el poder del Barcelona al frente

En ese tenor, Gabriel Jesús afirmó que sus nuevo compañeros son muy completos, por lo que está seguro de que el Barcelona tiene mucho punch de mediocampo hacia adelante.

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“Son muy buenos, tienen muchísimas cualidades, todos, no sólo los delanteros, como los wingers, como los mediocentros también”, enfatizó Tetinha, quien llevaba nueve años en la Premier League de Inglaterra, pues de 2017 a 2022 estuvo en las filas del Manchester City.

Pese al gran equipo que tiene el Barcelona, Gabriel Jesús también se mostró convencido de que tiene las cualidades necesarias para fortalecer a la plantilla dirigida por el alemán Hansi Flick.

“Todos pueden jugar, todos pueden ayudar. Yo creo que soy uno que puede venir aquí a ayudar como quiera”, remarcó el originario de Sao Paulo.

Gabriel Jesús llega a Barcelona tras fichaje fallido de Julián Álvarez

Gabriel Jesús se convirtió en el nuevo delantero del Barcelona para la Temporada 2026-2027 después de que el Atlético de Madrid impidió la salida del argentino Julián Álvarez al cuadro culé. Al respecto, el brasileño dejó en claro que no le molesta haber sido la opción B de los blaugranas.

“Esto no me molesta, no me ofende. Me ofende cuando me dicen que soy un mal tío. Eso nunca me lo han dicho en mi vida”, puntualizó.

“Me molesta no jugar a futbol. Tengo la oportunidad de estar aquí en el Barça. La tuve 10 años atrás y la vida me llevó a otro camino”, sentenció Gabriel Jesús, el nuevo atacante del Barcelona, que esta campaña intentará poner fin a una sequía de 12 años sin ganar la Champions League.

EVG