Barcelona deja de insistir por Julián Álvarez y Gabriel Jesús es el nuevo delantero de los blaugranas

Barcelona estuvo buscando el fichaje de Julián Álvarez durante todo el mercado de fichajes de este verano, pero la llegada del argentino se complicó para el conjunto blaugrana por los impedimentos que puso el equipo colchonero para que la Araña pudiera salir esta temporada.

Con información de Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes, el Barcelona llegó a un acuerdo con el Arsenal de la Premier League para la contratación de Gabriel Jesús por 10 millones de euros en un movimiento permanente y el delantero brasileño viajará en las próximas horas para convertirse en futbolista blaugrana.

🚨🔵🔴 BREAKING: Barcelona agree deal to sign Gabriel Jesus from Arsenal, here we go!



Exclusive details: medical booked on Monday, #AFC to receive €10m package plus add-ons for permament deal.



Gabriel Jesus will travel for medical as authorized by Arsenal. pic.twitter.com/Y4nFKERn3y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2026

Atlético de Madrid estaba abierto para vender a Julián Álvarez pero no al Barcelona

El Atlético de Madrid comentó hace unas semanas que la directiva del conjunto colchonero estaba abierta para vender a Julián Álvarez este verano, pero que no lo harían al Barcelona. El equipo de la capital ofreció al delantero al Arsenal, pero el jugador no quería irse a otro equipo que no fuera el club de Hansi Flick.

“Nos han perjudicado en lo económico y en lo social. Hay 0% de posibilidades de venderlo al Barca”, comentaron los madrileños, quienes se sintieron atacados por los de Cataluña. “Esta situación no va de dinero, va de dignidad”, sentenció el Atleti.

Parece que los blaugranas se dieron cuenta que sería imposible lograr el fichaje de Julián Álvarez y decidieron irse por una opción B que es Gabriel Jesús, quien buscará ganarse un lugar en el once titular de Hansi Flick, ya que Raphinha es el actual delantero centro de los culés.

🚨 ¡LA IMAGEN MÁS ESPERADA! JULIÁN ÁLVAREZ VUELVE A ENTRENARSE CON EL GRUPO.



👌 Llegó al campo acompañado por sus amigos Cuti y Musso y recibió instrucciones de Piñedo, preparador físico. Participó en el partidillo junto con el resto de sus compañeros.



📹 @AS_JesusColino pic.twitter.com/Q6L78WvqAE — Diario AS (@diarioas) August 30, 2026

Julián Álvarez volvió a los entrenamientos con el Atlético de Madrid

Julián Álvarez estuvo ausente en los últimos entrenamientos del Atlético de Madrid y también se perdió el compromiso ante el Sevilla de la Jornada 3 de LaLiga de España, pero después de que se dio a conocer el interés del Barcelona por Gabriel Jesús, el argentino volvió a la actividad con los colchoneros.

El ariete sudamericano fue visto este domingo en el entrenamiento del equipo de Diego Pablo Simeone, realizando algunos movimientos con el preparador físico y participó en el partido que realizaron en los últimos minutos de la sesión.

Parece que Julián Álvarez dio por pérdida la batalla por salir del Atlético de Madrid y tendrá que esperar mínimo hasta diciembre para que el Barcelona vuelva a intentar ficharlo de cara a la segunda vuelta de la temporada en Europa.

DCO