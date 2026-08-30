Real Madrid golea 4-0 al Málaga en casa y sigue invicto en LaLiga de España; resumen y goles

El Real Madrid demostró por segundo encuentro consecutivo la solidez ofensiva que han armado con la llegada de José Mourinho al banquillo merengue. Los blancos derrotaron 4-0 al recién ascendido Málaga en la Jornada 3 de LaLiga de España.

Jude Bellingham fue el que abrió el marcador para los locales a los 19 minutos de haber iniciado el compromiso. El mediocampista inglés tomó la pelota en campo rival, condujo por toda el área del Málaga y definió con poco ángulo entre las piernas Alfonso Herrera para ponerle números al tablero.

🚨 LA LIGA! 🇪🇸



JUDE BELLINGHAM UNBELIEVABLE! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Real Madrid 1-0 Malaga

pic.twitter.com/nbgjMV4gIF — Polymarket FC (@PolymarketFC) August 30, 2026

El equipo merengue logró cerrar el compromiso en el primer tiempo, pues se fueron al descanso ganando 3-0 y poniendo una losa pesada sobre el conjunto visitante que no pudo vencer a Thibaut Courtois para hacerse presente en el marcador.

El segundo tanto del Madrid llegó al 26′ de juego, cuando el portero Alfonso Herrera al intentar detener el remate de cabeza de Jude Bellingham terminó mandando la esférica al fondo de su portería y el jugador inglés celebró por segunda ocasión en el compromiso.

Kylian Mbappé puso el tercer tanto para los merengues. El delantero francés cedió la esférica para Trent Alexander-Arnold y el lateral inglés mandó un centro que remató el dorsal ‘10′ de los blancos dentro del área para aumentar la cuenta a favor de los locales.

GOL DE KYLIAN MBAPPÉ!!!!!! ASISTENCIA DE TRENT!



REAL MADRID 3-0 MÁLAGA



VAAAAMOSSSSSSSSS!!! pic.twitter.com/dPjfq9JjPA — MT2 (@madrid_total2) August 30, 2026

En la parte complementaria, el árbitro central marcó una pena máxima para el Málaga por una mano dentro del área de Yan Diomande, pero al revisar la acción en el VAR echó para atrás su decisión y el penalti fue anulado para el equipo visitante.

Arda Güler puso cifras definitivas en el tablero al minuto 91 de tiempo corrido. Vinícius Jr. entró al área por la banda izquierda y al momento que el portero intentó cerrarle el paso, el brasileño le dio la de gajos al mediocampista turco que solo tuvo que empujar la esférica al fondo de las redes.

El siguiente compromiso de los merengues será el 4 de septiembre del 2026 cuando se enfrenten al Real Betis antes de iniciar su participación en la UEFA Champions League, torneo en el que se medirán al Inter de Milán en la primera jornada.

DCO