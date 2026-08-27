Champions League: Estos son los 8 rivales del Real Madrid en la fase de liga

El Real Madrid arranca una nueva época con José Mourinho en el banquillo de los merengues y el técnico portugués tiene la misión de volver a llevar la Orejona al Santiago Bernabéu, ya que los blancos llevan dos campañas sin poder levantar un título.

Los de la capital española tendrán un calendario asequible para poder pelear por los primeros puestos de la tabla general de la fase de liga, ya que viendo a sus rivales el único que podría complicar a los merengues es el Arsenal en el Emirates Stadium.

🆚 ¡Estos son nuestros rivales en la fase liga de la @LigaDeCampeones!@adidasfootball pic.twitter.com/KX8TeP3iNb — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 27, 2026

Estos son los 8 rivales del Real Madrid en la Champions League

El Real Madrid siempre es uno de los equipos favoritos para llegar a la final de la Champions League, al ser el máximo ganador del torneo con 15 conquistas y este año con José Mourinho buscan que llegue la decimosexta Orejona a la Casa Blanca.

Rivales del Real Madrid

Inter de Milán

Arsenal

PSV Eindhoven

Roma

Leipzig

Shakhtar

LASK

AEK Atenas

Los merengues tendrán en su calendario el encuentro ante el Arsenal, que es uno de los imperdibles de esta temporada en la Liga de Campeones, aunque clubes como el Leipzig o el Shakhtar pueden complicar a los blancos.

DCO