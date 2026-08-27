Remo

Delegación mexicana cierra día histórico en el Mundial de Remo con tres medallas

La delegación mexicana tuvo una gran actuación en el primer día de finales del Mundial de Remo Ámsterdam 2026, al conseguir tres preseas

Kenia Lechuga celebra su victoria en Ámsterdam.
Kenia Lechuga celebra su victoria en Ámsterdam. Foto: X @COM_Mexico
Por:
Diego Chávez Ortiz

México cerró el primer día de finales del Mundial de Remo 2026 con una cosecha de tres medallas, un resultado histórico para la delegación en esta disciplina, la cual se encamina a tener diversos representantes en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Las primeras en subirse al podio en Ámsterdam fueron Edith Márquez y Aylín Ibarra, quienes ganaron en una final muy disputada en la prueba de LW2x. Las parejas de Grecia y Túnez acompañaron a las mexicanas en el podio.

Kenia Lechuga hizo que el Himno Nacional Mexicano volviera a retumbar en Ámsterdam

Kenia Lechuga hizo que el Himno Nacional Mexicano retumbara de nuevo en Ámsterdam y se colgó la presea de oro en la prueba de LW1x para convertirse en campeona del mundo después de su gran actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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La atleta regiomontana lució conmovida durante la premiación por el logro que consiguió en una Copa del Mundo y no pudo evitar llorar durante el protocolo del Himno Nacional, un momento que captaron las cámaras de transmisión mientras Kenia Lechuga veía fijamente como la Bandera de México se ondeaba.

La mexicana fue acompañada por Mariia Zhovner de Rusia y la la neerlandesa Femke van de Vliet, quienes se llevaron la presea de plata y bronce respectivamente. Esta fue la tercera medalla de Copa del Mundo para Lechuga en la prueba de LW1x.

Alexis López firmó la última medalla del día para México

México estuvo presente en el podio de tres diferentes categorías y pruebas. Alexis López fue el último en celebrar en Ámsterdam una medalla de bronce para cerrar la jornada para los atletas aztecas.

Alexis López terminó en el tercer puesto en la prueba de LM1x para estar dentro del podio de la competencia, el mexicano acompañó al griego Gkaidatzis y al uruguayo Kluver durante la premiación.

La medalla del mexicano fue la sexta para nuestro país en la historia de la Copa del Mundo de Remo y fue un día histórico para la delegación ya que de esas seis preseas, tres se consiguieron en esta edición. El Mundial de Remo sigue su actividad este fin de semana. Las competencias llegarán a su fin el próximo 30 de agosto.

DCO

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