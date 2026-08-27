Kenia Lechuga se cuelga la medalla de oro y es campeona del mundo en remo

La mexicana Kenia Lechuga se subió a lo más alto del podio para colgarse la medalla de oro y convertirse en campeona del mundo en la disciplina de remo. La atleta azteca marcó un tiempo de 7 minutos y 29 segundos para ser el primer puesto de la competencia.

Kenia Lechuga no pudo contener su felicidad después de cruzar la meta y mostró una enorme sonrisa mientras levantaba los brazos para celebrar su victoria en Ámsterdam, donde se está llevando a cabo el Mundial de Remo 2026.

¡Oro para México 🇲🇽🥇!



Kenia Lechuga 🇲🇽 es CAMPEONA DEL MUNDO 🥇en Remo 🚣‍♀️ en la prueba LW1x



Kenia está en llanto 😭

Felicidades @kenialechuga , lo lograste 👏🫡 pic.twitter.com/lIQnfeIZut — Fan México 🇲🇽 rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) August 27, 2026

Kenia Lechuga ha venido aumentando su nivel en los últimos años y este 2026 ha sumado diversas medallas de oro a su cuenta personal en diferentes competencias, como Copas del Mundo o Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La atleta mexicana ya se prepara para lo que viene en su carrera y tiene su mira puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde podría llegar como una de las favoritas para estar entre los primeros puestos de la justa veraniega.

Kenia Lechuga se colgó la medalla de oro después de arrancar con buen ritmo en la competencia e ir aumentando su ventaja sobre sus rivales cada que remaba.

DCO