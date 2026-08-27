Liga MX repatria a tres jugadores tras Mundial

Después del Mundial 2026 se esperaba que la Liga MX mandara a varios futbolistas mexicanos a Europa para que continuaran su carrera en el continente europeo; lamentablemente, esto no fue así y tres jugadores de nuestro país volvieron al torneo local para continuar su vida profesional.

El balompié azteca solo ha podido exportar a un jugador a Europa, Armando González, quien se convirtió en nuevo jugador del Olympiacos a pesar de que solo disputó unos minutos del encuentro de inauguración ante Sudáfrica; en cambio, Erik Lira, que tuvo actividad en todos los partidos de la Copa del Mundo, no ha encontrado acomodo en el viejo continente a falta de una semana para que cierre el mercado de fichajes.

El tema de la exportación de jugadores jóvenes a Europa se viene hablando por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) desde el fracaso de la Selección Nacional en 2022, cuando confirmaron que una de las metas de cara a la Copa del Mundo del 2026 era aumentar el número de futbolistas de nuestro país en el continente europeo.

El Dato: Carlos Vela es el mexicano más joven en irse a Europa con el Arsenal a los 16 años y 10 meses en 2005 tras ganar el Mundial Sub-17.

Para este semestre, Monterrey trajo de vuelta a Orbelín Pineda del AEK de Atenas, Atlas repatrió a Jorge Sánchez del PAOK y, por último, César ‘El Chino’ Huerta volvió a México para volver a vestir la camiseta de los Pumas. El exdelantero del Anderlecht confirmó en su llegada a territorio nacional que el conjunto de Bélgica le cerró las puertas y lo separaron del grupo, dejándole en claro que no contaban con él.

Con estos tres regresos a la Liga MX, de momento solo 15 jugadores aztecas estarán en el futbol de Europa para la temporada 2026/2027, que son: Santiago Giménez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Obed Vargas, Julián Araujo, Álvaro Fidalgo, Raúl Jiménez, Alex Padilla, Armando González, César Montes, Luis Chávez, Mateo Chávez, Stephano Carrillo, Rodrigo Huescas y Heriberto Jurado. A falta de que el traspaso de Erik Lira al Mónaco de la Ligue 1 llegue a buen puerto.

LOS QUE SE MANTIENEN EN EUROPA ı Foto: Especial

Los últimos cinco movimientos de futbolistas mexicanos al viejo continente fueron Stephano Carrillo, Heriberto Jurado, Mateo Chávez, Obed Vargas y Armando González, pero solo Chávez ha tenido regularidad en Países Bajos y el canterano del Seattle Sounders suena para sumar minutos fuera del Atlético de Madrid.

Dos de los referentes del futbol mexicano en la actualidad, Raúl Jiménez y Edson Álvarez, estarán este año jugando en la segunda división de Inglaterra, la Championship, con el Wolverhampton y el West Ham United, respectivamente. Aunque esta decisión fue respaldada por la afición azteca al ver que los dos exjugadores del América prefirieron seguir peleando en Europa que volver a la Liga MX.

LOS QUE VOLVIERON ı Foto: Especial

Otro jugador que dejó el viejo continente, pero para ponerle fin a su carrera, fue Guillermo Ochoa, quien en su momento volvió al futbol mexicano con el América, pero logró regresar para defender la portería del Salernitana de Italia.

Otro de los nombres que suena para irse a Europa pronto es el de Gilberto Mora; el juvenil de los Xolos necesita cumplir la mayoría de edad para poder mudarse al viejo continente con el club que logre negociar su salida del equipo fronterizo.