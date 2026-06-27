¡Campeona! Kenia Lechuga conquista el oro en la Copa del Mundo de remo en Lucerna

Kenia Lechuga consiguió el oro en Copa del Mundo de Remo en Lucerna, Suiza.

Kenia Lechuga puso en alto el nombre de México este sábado al proclamarse campeona en la Copa del Mundo de remo con sede en Lucerna, Suiza. La azteca logró el primer lugar en la prueba LW1x, scull individual ligero femenil, con tiempo de 07:35.32 en la Final A.

La remera tres veces olímpica mantuvo el liderato en cada parcial de la competencia. Pasó los 500 metros con registro de 01:49.17, cruzó los 1000 en 03:45.66, llegó a los 1500 en 05:42.13 y concluyó los 2000 metros con el tiempo que le otorgó la primera posición.

#Remo 🚣



¡CAMPEONA! 🏆



Kenia Lechuga 🇲🇽 se lleva la última presea dorada del LW1x en la Copa del Mundo III en Lucerna 🇨🇭 con tiempo de 07:35.32 ⏰



👉Termina el serial de Copas del Mundo con 2 oros en esta prueba pic.twitter.com/vgChGUBcet — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽 (@DesdeOlimpiaMX) June 27, 2026

Kenia Lechuga terminó en lo más alto del podio que estuvo completado por la neerlandesa Femke van de Vliet y la irlandesa Isobel Clements, quienes se llevaron la plata y el bronce con tiempo de 07:41.92 y 07:42.55, respectivamente.

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Kenia Lechuga gana segundo oro en serial de Copas del Mundo

El triunfo conseguido en Lucerna le permitió a Kenia Lechuga conquistar su segunda presea de oro en el serial de Copas del Mundo de Remo 2026.

La originaria de Monterrey también se colgó la medalla de oro en Sevilla, España, tras imponerse en la prueba LW1x con tiempo de 7:27.23.

Además, Kenia Lechuga venía de una sobresaliente etapa en Copas del Mundo y campeonatos internacionales, lo que demuestra el gran presente que vive.

EVG