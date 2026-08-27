¡Regresa a casa! Pumas anuncia oficialmente al “Chino” Huerta y lo presenta como una leyenda

Los Pumas de la UNAM anunciaron oficialmente al atacante mexicano César Huerta como su nuevo y último refuerzo para el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El “Chino” regresa a CU luego de un pequeño periodo en el futbol de Europa.

Luego de pasar los exámenes médicos el atacante plasmó su firma en el contrato que lo vincula con los felinos, el cual se dice es por tres años. Los Pumas anunciaron al delantero mexicano como el regreso del hijo pródigo, quien logró irse a Europa después de su gran momento con el conjunto auriazul.

EL HIJO PRÓDIGO REGRESA A CASA. 🐾🔥🧑🏻‍🦱



Hay amores que son para siempre y lugares que te pertenecen aunque te ausentes. Hoy vuelve con más sabiduría, más experiencia y la misma alegría de siempre.



¡Bienvenido a la que siempre ha sido tu casa, Chino! 🫡

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César Huerta regresa a México después de 33 partidos en Europa

El Chino Huerta se fue a Europa cuando estaba en su mejor momento futbolístico con los Pumas, siendo referente del club y ganándose su lugar en la Selección Mexicana de Javier Aguirre, lamentablemente no se pudo mantener en Europa y su regreso a México era la mejor opción para él.

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El canterano de las Chivas disputó 33 compromisos en el viejo continente con el Anderlecht, 21 en la temporada 2024/2025 y los 12 restantes en la campaña pasada. César Huerta marcó cuatro goles en su etapa en Europa y dio tres asistencias.

Ahora el ariete de 25 años buscará seguir escribiendo su historia con los Pumas y volver a buscar su traspaso a Europa, aunque será complicado regresar al futbol del viejo continente después de su misión fallida.