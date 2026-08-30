Casper Ruud le dice adiós al US Open antes de iniciar su participación por una dura lesión

Casper Ruud, subcampeón del Abierto de Estados Unidos de 2022, se retiró del US Open debido a una lesión de espalda. El tenista de 27 años no disputó su primer encuentro del cuarto Grand Slam del año y decidió no seguir en el torneo antes de que diera inicio.

Ruud se vio obligado a dejar de jugar en su primer partido del reciente Abierto de Cincinnati. El noruego disputó el torneo de dobles mixtos en Flushing Meadows, pero en videos se le vio con dificultades para sacar durante los entrenamientos.

Casper Ruud has withdrawn from Men's Singles due to injury and is replaced by Lucky Loser Arthur Gea. — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2026

Casper Ruud, que ocupa el puesto número 20 del ranking de la ATP, fue reemplazado en el cuadro por Arthur Gea, quien perdió en la ronda final de la fase de clasificación. El tenista francés se enfrentará al argentino Juan Manuel Cerúndolo en la primera ronda.

El tenista noruego perdió ante Carlos Alcaraz en la final del US Open de 2022. Ese año también alcanzó la final del Abierto de Francia, donde cayó ante Rafael Nadal en su primer intento de convertirse en el primer noruego en ganar un título de Grand Slam, ahora tendrá que ver el último gran torneo del año fuera de las canchas.

El último partido de singles que Casper Ruud pudo terminar fue el 7 de agosto del 2026 cuando se enfrentó a Joao Fonseca en la Ronda de 32 tenistas del Masters 1000 de Canadá, cuando cayó en sets seguidos por parciales de (6) 6-7 y 3-6.

DCO