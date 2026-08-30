¿Dónde juega Gabriel Jesús? Edad, posición, cuánto cuesta, pareja, hijos...

Gabriel Jesús podría formar parte del FC Barcelona próximamente, pues luego de no poder adquirir a Julián Álvarez, se presume que el fichaje del brasileño podría cerrarse pronto.

Con el próximo cierre de fichajes para la temporada de verano, Gabriel Jesús podría ser adquirido por el Barca con un costo de 10 millones de euros más variables por objetivos; sin embargo, esta adquisición podría depender de la revisión médica que se le aplique.

Esto debido a que en enero del 2025 el brasileño pasó por una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla mientras jugaba para el Arsenal, de la que pudo recuperarse y volver a la cancha luego de un proceso de casi 11 meses.

¿En qué equipo juega Gabriel Jesús actualmente?

Gabriel Fernando de Jesús, conocido también como “Tetinha”, nació el 3 de abril de 1997 en São Paulo, Brasil, por lo que actualmente tiene 29 años de edad. Mide 1.75 metros y pesa 73 kilogramos.

Actualmente es delantero en el Arsenal de la Premiere League, y comenzó su carrera deportiva en el S. E. Palmeiras durante la temporada 2014-105, en la que se llevó el título.

En enero del 2017 se incorporó al Manchester City, equipo en el que permaneció hasta el 2022, cuando fue traspasado de manera oficial al Arsenal FC, y se espera que este 2026 comience a vestir la playera del FC Barcelona.

Además de su paso por equipos europeos, Gabriel Jesús también ha sido un seleccionado de su país en la sub-20 como titular en al menos seis partidos de la Copa Mundial, y también en los Juegos Olímpicos del 2016.

Además, también participó en la Copa Mundial 2018 Rusia, en la Copa Mundial 2022 Catar, en la Copa América 2019 donde quedaron como campeones, y en la Copa América 2021 donde quedaron como subcampeones.

En cuanto a su vida personal, la pareja sentimental de Gabriel Jesús desde el 2021 es Raiane Lima, quien cumplió 25 años de edad y con quien tiene dos hijos: Helena, quien nació en mayo del 2022, y Daniel, quien nació en junio del 2025.

Actualmente el delantero brasileño reside en Londres, Inglaterra, junto a su familia; y recientemente Raina compartió fotografías de un viaje que realizaron a Girona, España.

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