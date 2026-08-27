Documental “La ovación que llegó 55 años tarde” rinde homenaje a las pioneras del Mundial Femenil del 71

En un acto realizado en la Torre BBVA, en la CDMX, se presentó el documental “La ovación que llegó 55 años tarde”, metraje que es un homenaje para las jugadoras de la Selección Femenil del Mundial 1971, que son llamadas Pioneras del 71.

Con apoyo de la Liga MX Femenil y de BBVA, el evento contó con la presencia de algunas de las jugadoras que quedaron subcampeonas de la Copa del Mundo Femenil 1971 tras perder la gran final en el Estadio Azteca por 3-0 ante Dinamarca.

¡HOMENAJE A LAS PIONERAS DE 1971!



Se presentó el documental “La ovación que llegó 55 años tarde”, una pieza que reconoce a las jugadoras de la Selección Mexicana Femenil que participaron en el Mundial del 71



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“Nunca tuvimos el apoyo absolutamente de nada. Entonces, para nosotros tocar puertas y encontrar todo cerrado, fue muy difícil, sobre todo porque no hubo apoyo de ninguna institución. En realidad todas nuestros patrocinadores eran nuestra familia, porque eran los que nos daban para uniformes, pasajes, arbitrajes, zapatos”, dijo Alicia Vargas, una de las referentes de aquella escuadra.

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Además de Vargas, entre las expositoras del equipo tricolor estuvo Martha Coronado, quien explicó el paso del tiempo ha beneficiado a que se sumen personas, marcas y grupos que colaboran por el bien del deporte.

“Con todo el apoyo de la Liga MX se ha hecho una labor que se ve reflejada en el futbol femenil. El estadio estaba lleno, había un ambiente familiar y pienso que todo eso influye para que nuestro México trabaje en equipo”, destacó Coronado, pionera del futbol femenil.

🤩Espectacular🤩

Parte de lo que es el documental que homenajea a las pioneras de 1971



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El evento contó con la intervención de Mariana Gutiérrez Bernárdez, presidenta de la Liga Femenil BBVA, y Desirée Monsiváis, exjugadora de la Liga MX Femenil y actual comentarista deportiva.

“Gracias, porque gracias a ustedes pude jugar al futbol; porque no se conformaron con un “no”, porque buscaron el “cómo sí”. Para nosotras, uno de los aspectos fundamentales es valorar lo que lograron, ya que nos brinda claridad sobre lo que deseamos ser. Este homenaje es una forma de recordarle al mundo que este deporte posee raíces sólidas y que el futbol femenil se practica desde siempre. Actualmente la Liga Femenil BBVA es la liga más vista a nivel global, un logro que no asumimos como una meta final, sino como el punto de partida”, dijo Mariana Gutiérrez Bernárdez.

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