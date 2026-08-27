Maratón CDMX 2026 arranca con el corte de listón inaugural

Se da el banderazo de salida del Maratón de la CDMX

Se inauguró la Expo del XLIII Maratón de la Ciudad de México 2026 con el corte de listón simbólico en el World Trade Center. El acto se realizó previo a la edición número 43 de esta emblemática competencia, que se llevará a cabo el próximo domingo 30 de agosto

La ceremonia de apertura contó con la participación del director general del Instituto del Deporte (INDEPORTE), Javier Jesús Peralta Pérez; el secretario del Deporte de la Ciudad de México, Javier Hidalgo Ponce; representantes de empresas patrocinadoras, atletas, autoridades deportivas e invitados especiales.

¡Comienza la Expo Maratón!



Se corta el listón para inaugurar otra edición del Maratón de la CDMX🏃



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El Maratón contará con más de 30 mil corredoras y corredores provenientes de todo el país y de 36 naciones, quienes recorrerán los 42.195 kilómetros de la competencia.

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Una de las principales novedades de esta edición será la ubicación de la meta en el Zócalo de la Ciudad de México. La salida se realizará en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, desde donde la ruta continuará por avenida de los Insurgentes, Paseo de la Reforma, Chapultepec y Polanco, entre otros puntos representativos de la capital, hasta llegar al Centro Histórico.

Durante la inauguración, Javier Jesús Peralta Pérez destacó que, como parte de esta edición, se estableció un bono especial para reconocer el desempeño de atletas mexicanos participantes en la competencia.

🏅 ¡LEYENDA!



El marchista Raúl González, doble medallista en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, reconoce al Maratón de la Ciudad de México como uno de los eventos deportivos más importantes. 🇲🇽👏



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Asimismo, resaltó que la presencia de corredoras y corredores de 36 países fortalece la proyección internacional del Maratón de la Ciudad de México y su posicionamiento como uno de los principales eventos deportivos del país.

La Expo Maratón representa el primer día de actividades previo a la competencia y permitirá a las y los participantes realizar los preparativos correspondientes antes de tomar la salida. En este espacio también se reúnen marcas, organizaciones y proyectos vinculados con la actividad física y el deporte.

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