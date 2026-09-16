Guillermo Almada toma la decisión definitiva para la portería en el partido de América ante Chivas

Este fin de semana se juega el Clásico Nacional entre América y Chivas, como parte dela Jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, y del lado de las Águilas había preguntas sobre quién sería el portero titular, pero parece ser que dentro de Guillermo Almada ya no hay más dudas.

Con el regreso de Luis Ángel Malagón a la actividad con las categorías inferiores del América, se rumoraba que el club esperaba que el michoacano pudiera estar listo para el duelo ante el Rebaño. Pero de acuerdo con información de ESPN, Almada se decantará por Rodolfo Cota como el estelar.

De acuerdo con León Lecanda, reportero de ESPN, Rodolfo Cota será el arquero titular de las Águilas para el cotejo ante los rojiblancos, pues Malagón necesita más minutos de rodaje antes de poder ser tomado en cuenta de nuevo como el inicial del primer equipo. Cabe recordar que ya ha salido a la banca.

Luis Ángel Malagón ha sido titular con la categoría Sub-21 del América en sus últimos dos juegos, pero en ambos duelos ha tenido errores, en especial en el pasado ante el Cruz Azul, en donde un rival le robó el balón y le costó un gol en contra, aunque el final los cremas se llevaron el Clásico Joven en las categorías juveniles.

Malagón se recupera de una lesión

Luis Ángel Malagón se lesionó el 10 de marzo del 2026 cuando el Club América se enfrentó ante el Philadelphia Union en la Concacaf Champions Cup. Desde entonces no ha jugado nada e incluso terminó por quedarse fuera de la lista de Javier Aguirre para Norteamérica 2026.

Malagón se rompió el tendón de Aquiles y terminó por no ser llamado por obvias razones con la Selección Mexicana a la Copa del Mundo 2026. Aunque desde antes de su lesión dejó de ser titular con el Vasco, pero a pesar de ello era el suplente de Raúl Rangel.

Para el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el portero Rodolfo Cota tomó el lugar de Luis Ángel Malagón bajo los tres palos de las Águilas y es el estelar para el equipo que dirige Guillermo Almada.

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