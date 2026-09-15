¡Alarmas encendidas en Coapa! América perdería a dos piezas clave para el Clásico Nacional ante Chivas

El fin de semana el América cayó en el Clásico Joven ante Cruz Azul y de cara al Clásico Nacional ante Chivas las malas noticias no paran, pues se reporta que las Águilas tendrán la baja de dos elementos clave y sobre las cuales el entrenador Guillermo Almada deberá trabajar.

De acuerdo con información de medios nacionales, el cuadro de Coapa tiene en duda la participación de Alan Cervantes y de Dagoberto Espinoza, quienes no están cien por ciento confirmado para disputar el cotejo más importante en el calendario del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Este martes el América tuvo un entrenamiento previo al partido de la Liga MX y tanto Alan Cervantes como Dagoberto Espinoza trabajaron separados del primer equipo, situación que levantó dudas sobre la participación que puedan tener en el Estadio Azteca.

¿Qué tienen Dagoberto Espinoza y Alan Cervantes?

Dagoberto Espinoza tuvo una dura lesión de la cual se recuperó hace unos meses y en el duelo ante el Cruz Azul salió de cambio por una molestia en la misma pierna. Esta lesión encendió alarmas en el nido, pero el lateral no tuvo mayores incomodidades.

Del otro lado, se reporta que Alan Cervantes tiene un desgarre, por lo que trabajó separado de la plantilla del América, que se prepara para su segundo clásico al hilo luego del disputado ante el Cruz Azul.

Las Águilas se miden al Club Deportivo Guadalajara este sábado 19 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca, como parte de la Jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

América cae ante Cruz Azul

El Cruz Azul se impuso 4-3 al América, resultado con el que le quitó el invicto en el Apertura 2026 a los de Coapa, que además sufrieron su primera derrota con Guillermo Almada en un partido de Liga MX. Debut redondo para Joel Huiqui en el Clásico Joven.

Erik Lira marcó el primer gol de la noche al minuto 19 para darle la ventaja a los cementeros luego de clavar el balón en el ángulo tras un potente derechazo en el área tras ser asistido por José Paradela.

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