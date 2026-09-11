¿Quién es Santiago Ramos, el último fichaje del América para el Torneo Apertura 2026?

El argentino Santiago Ramos, nuevo y último refuerzo del América para el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, es un defensa de 24 años de edad que se formó en las fuerzas básicas del Boca Juniors. Se suma a las Águilas para apuntalar la zaga central.

De febrero de 2020 hasta junio de 2022, el nuevo jugador del equipo azulcrema formó parte del Barcelona B, equipo filial del Barcelona, club al que dejó para fichar con el OH Leuven de Bélgica.

Tras su breve aventura en el balompié de Bélgica, Santiago Ramos volvió a su natal Argentina para unirse a la plantilla de Defensa y Justicia, equipo del cual se fue a finales de 2024 para jugar en el Esporte Clube Bahia, conjunto del cual llega procedente al América.

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Santiago Ramos, sucesor de Cáceres en el América

El argentino Santiago Ramos se suma al plantel del América como uno de los sucesores del defensa uruguayo Sebastián Cáceres, quien dejó las filas azulcremas para comenzar una aventura en Europa con el Celta de Vigo.

El zaguero originario de Córdoba es uno de los dos defensas que los de Coapa anunciaron como fichajes este viernes luego de la incorporación del uruguayo Santiago Bueno, quien también fue fichado por los azulcremas para cubrir la baja de Cáceres.

Santiago Ramos, último fichaje del América para el Apertura 2026, es un defensa central zurdo que se caracteriza por su velocidad, jerarquía y habilidad para construir el juego desde la zona baja.

El palmarés de Santiago Ramos

El argentino Santiago Ramos ha ganado tres trofeos en seis años como futbolista profesional. Todos sus títulos fueron con Esporte Clube Bahia, equipo al que dejó para convertirse en jugador del América.

El zaguero argentino consiguió el Campeonato Bahiano, la Copa do Nordeste y el Campeonato Baiano con la escuadra brasileña, los primeros dos en 2025 y el último de ellos en este 2026.

El América apuesta por la experiencia de Santiago Ramos Mingo para fortalecer su defensa en el Apertura 2026, el primer torneo para los de Coapa bajo la dirección técnica del uruguayo Guillermo Almada.

EVG