¡OFICIAL! América anuncia a Santiago Bueno como el sucesor de Sebastián Cáceres (VIDEO)

El América anunció este viernes la llegada del defensa uruguayo Santiago Bueno, quien llega a las filas de las Águilas para sustituir a su compatriota Sebastián Cáceres, quien dejó las filas del club después de seis años.

“Defensa, de Uruguay y listo para defender nuestro escudo. 🫡 ¡Bienvenido al Más Grande, Santi Bueno! 🦅“, fue el texto con el presumió el equipo de Coapa con un video en sus redes sociales a su nuevo fichaje para el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Defensa, de Uruguay y listo para defender nuestro escudo. 🫡



¡Bienvenido al Más Grande, Santi Bueno! 🦅#BuenoEsÁguila pic.twitter.com/P57gnDNfaI — Club América (@ClubAmerica) September 11, 2026

¿Quién es Santiago Bueno, el nuevo refuerzo del América?

Santiago Bueno, nuevo defensa del América para el Apertura 2026, se une al club más ganador de la Liga MX procedente del Wolverhampton, donde jugaba desde 2023.

El zaguero charrúa se suma a la plantilla de las Águilas por un préstamo por un año con opción a compra. También forma parte de la selección de Uruguay, con la que debutó el 24 de marzo de 2023.

Santiago Bueno es el defensa al que el América fichó después de la salida del también uruguayo Sebastián Cáceres, quien dejó a los de Coapa después de seis años para comenzar una aventura en Europa con el Celta de Vigo.

EVG