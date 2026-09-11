¡Explotó! Guillermo Martínez le lanza indirecta a un elemento clave en Pumas y sacude la Liga MX

La salida de Guillermo Martínez de los Pumas de la UNAM generó molestia en los aficionados felinos y de momento una guerra de declaraciones, pues el entrenador Esteban Solari habló sobre el tema tras el partido ante el León y el delantero mexicano reaccionó en redes sociales.

El Club Universidad venció 3-1 a La Fiera en CU y tras el juego la prensa cuestionó a Solari sobre la salida del Memote. El argentino argumentó que se buscó retener al jugador, pero fue este quien estaba completamente decidido a irse a Tigres.

Guillermo Martínez lanza indirecta para el entrenador de los Pumas, Esteban Solari ı Foto: Especial

“Con respecto a Memo, yo he sido muy claro con él desde el primer día que llegó de la selección. Le dije que yo contaba con él, yo fui delantero y siempre sé que son importantes porque los goles son importantes para lograr un objetivo. En alineación con la dirigencia, se le presentó una oferta de renovación que él no terminó aceptando y después trajo una oferta de Tigres”, explicó Solari.

Tras estas palabras apareció un mensaje de Guillermo Martínez en sus redes sociales y dio de qué pensar, pues al ser publicado tan solo una horas después del mensaje de su exentrenador, parece que fue una indirecta bastante clara y que dice: “No intentes manchar la imagen de las personas para tener aprobación, existen otras maneras y ese es el trabajo”.

Guillermo Martínez prefirió Tigres sobre Pumas

Afición de Pumas no quedó conforme con la salida de Guillermo Martínez ı Foto: Especial

Lo dicho por Esteban Solari respalda información que dice que Pumas le presentó ofertas de renovación a Martínez, quien al no aceptar orilló al cuadro Pedregal a venderlo. En seis meses el Memote se podía ir libre a cualquier equipo y para sacar algo de dinero, la directiva capitalina negoció su fichaje con Tigres.

La afición no quedó contenta con el movimiento, pues en diversas publicaciones se le ha tildado de “traidor” al ariete de la Selección Mexicana. “Gracias por nada”, dice uno de los mensajes más tranquilos en la publicación en donde Pumas se despide de Martínez Ayala.

El Memote ya fue registrado con Tigres y puede debutar en el Clásico Regio ante Rayados del Monterrey, pero antes del juego compartió un mensaje en redes en donde se despidió de la afición del Club Universidad y aseguró que las cosas sobre su salida no son como las pintan.

“Este mensaje sale de lo más profundo del corazón, como persona y como profesional... Existen muchos rumores sobre el tema de la salida y la decisión, lo que les puedo decir es que no es como en muchos lados lo dicen. Porque siempre he respetado el lugar en el que me abren las puertas y no fue la excepción. Cada grito de gol no se olvida… desde el primero hasta el último", dice el mensaje.

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