Pumas Femenil rompe el silencio tras hechos violentos durante el juego ante el América y anuncia medidas

Pumas se pronunció tras violencia en el Olímpico Universitario durante su juego ante América en la Liga MX Femenil.

Pumas Femenil emitió un comunicado en el que se pronunció ante los hechos violentos ocurridos en las tribunas del Estadio Olímpico Universitario durante el partido de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil contra el América.

El equipo auriazul dio a conocer que ante lo ocurrido “se activaron los protocolos correspondientes y la persona involucrada fue retirada del inmueble”.

Pumas emitió este comunicado luego de que se filtró un video en el que se observa a un aficionado agrediendo a elementos de seguridad e incluso a un vendedor en las tribunas del Estadio Olímpico Universitario.

Pumas se compromete a fortalecer seguridad

Pumas condenó la violencia presentada en el Estadio Olímpico Universitario e hizo énfasis en que su intención es que los juegos del club en la Liga MX Femenil se efectúen en un ambiente sano y de respeto.

“El respeto, la convivencia y las seguridad son principios indispensables para que nuestros partidos se desarrollen en un ambiente familiar y acorde con los valores de nuestra institución”, resaltó la escuadra capitalina.

Pumas Femenil se comprometió a fortalecer las medidas de seguridad en el Estadio Olímpico Universitario para que no vuelvan a presentarse hechos violentos.

LAMENTABLE



Aficionado arremetió ante elementos de seguridad del Estadio Olímpico Universitario luego de iniciar un conato de bronca en el partido entre Pumas Femenil y América. pic.twitter.com/P8vUrrZ1ye — Eduardo Robles (@Eduardors2204) September 5, 2026

“Reiteramos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo las medidas preventivas y de seguridad en nuestros encuentros, así como de promover una cultura de respeto dentro y fuera de la cancha”, concluye el comunicado del equipo universitario.

Pumas Femenil sufre agónico tropiezo ante América

Pumas dejó escapar la ventaja y sucumbió 2-1 frente al América en el encuentro correspondiente al Apertura 2026 de la Liga MX Femenil.

Las felinas se habían adelantado al minuto 17 con gol de la portuguesa Stephanie Ribeiro. La brasileña Geyse da Silva consiguió el empate para las Águilas poco antes del descanso (41′).

Parecía que el duelo en Ciudad Universitaria culminaría igualado, pero Geyse da Silva apareció por segunda cuenta al minuto 89 para conseguir el gol de la victoria del América.

La derrota en el clásico capitalino dejó a Pumas en el cuarto puesto del Grupo B de la Liga MX Femenil con una cosecha de nueve puntos, pues registra tres victorias y la misma cantidad de derrotas en lo que va del Apertura 2026.

EVG