Liga MX Femenil reprueba violencia y denigración contra futbolistas del Cruz Azul y anuncia medidas

La Liga MX Femenil reprobó y condenó la violencia y denigración de la que fueron víctimas las futbolistas del Cruz Azul, por parte de unos influencers tras la derrota de 10-0 que sufrieron a manos del América en la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026.

Por medio de un comunicado, el organismo dejó en claro que si bien puede haber diversas opiniones, lo que no tiene cabida son comentarios violentos, despectivos y denigrantes contra las jugadoras, como los hechos por Santiago Domínguez y Mike Máquina del Mal en el podcast Pláticas del Mal.

“En la Liga Femenil creemos que el futbol puede generar pasión, debate y opiniones distintas. Lo que no puede generar ni justificar es violencia, discriminación o expresiones que denigren a las mujeres”, se lee en el mensaje difundido por la Liga MX Femenil.

Liga MX Femenil rechaza la sexualización hacia las futbolistas

La Liga MX Femenil hizo especial énfasis en que todos los integrantes del organismo están en contra de la sexualización y el machismo hacia las jugadoras de los 18 clubes que conforman el campeonato.

“Todos los que formamos parte de esta liga rechazamos cualquier manifestación de violencia verbal, machismo, sexualización o descalificación hacia sus jugadoras”, subrayó el organismo.

Ante los ataques hacia las futbolistas del Cruz Azul, la Liga MX Femenil dio a conocer que los clubes y el organismo trabajarán conjuntamente con su Comité de Género para prevenir y combatir situaciones de este tipo.

La #SecretaríaDeLasMujeres condena la violencia digital y las expresiones discriminatorias dirigidas contra las futbolistas del #CruzAzulFemenil.



La descalificación, sexualización y violencia por razón de género no deben normalizarse en redes sociales ni en ningún espacio de… pic.twitter.com/wLxKYHwxbu — Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) August 18, 2026

“La Liga Femenil BBVA y sus clubes trabajaremos de manera conjunta con nuestro Comité de Género y exhortamos a las autoridades competentes para prevenir, atender y combatir este tipo de expresiones y contenidos digitales, así como para fortalecer los mecanismos que permitan proteger a nuestras futbolistas”, concluye el mensaje de la organización.

Secretaría de las Mujeres también condena violencia contra jugadoras

La Secretaría de las Mujeres se unió a las críticas contra Mike Máquina del Mal y Santiago Domínguez por sus despectivos y violentos comentarios hacia las futbolistas del Cruz Azul.

“La #SecretaríaDeLasMujeres condena la violencia digital y las expresiones discriminatorias dirigidas contra las futbolistas del #CruzAzulFemenil. La descalificación, sexualización y violencia por razón de género no deben normalizarse en redes sociales ni en ningún espacio de comunicación”, señaló al respecto la institución gubernamental.

En la cancha, Cruz Azul dejó atrás la goleada en contra del América al imponerse 3-1 al Atlante en el Estadio Centenario de Cuernavaca, en la Jornada 3 del Apertura 2026.

EVG