Rubén Omar Romano gana la batalla más importante de su vida al vencer al cáncer; así lo festejó (VIDEO)

Rubén Omar Romano culminó su tratamiento contra el cáncer de próstata.

El exfutbolista y director técnico argentino Rubén Omar Romano celebró haber concluido su tratamiento contra el cáncer de próstata, y lo hizo al tomar una campana hacerla sonar, en un hecho que conmovió a varios en las redes sociales.

Paola Velasco, esposa del actual analista en FOX, compartió en redes sociales el emotivo video en el que se observa a un Romano conmovido por salir airoso de esta vital batalla.

“El sonido de esta campana representa mucho más que el final de un tratamiento, representa 35 días de valentía, 35 días de lucha, 35 días de fe, 35 días tomados de la mano”, fue parte el mensaje que escribió en redes sociales la esposa de Rubén Omar Romano.

Rubén Omar Romano rompe en llanto tras vencer al cáncer

Rubén Omar Romano no pudo aguantar las lágrimas después de haber terminado su proceso contra el cáncer de próstata.

El exutbolista argentino rompió en llanto y fue abrazado por sus tres hijas (Gabriela, Anabella y Carolina) y por su esposa Paola Velasco tras este importante triunfo en su vida.

“Hoy la tocamos con el corazón lleno de gratitud, porque Dios nos sostuvo cuando tuvo miedo y nos dio fuerza cuando pensamos que no la teníamos, hoy no celebramos solo el final de un tratamiento, celebramos la vida, la fuerza y la FUERZA de un GUERRERO”, se lee también en el emotivo mensaje que escribió Paola Velasco.

Rubén Omar Romano supera otro duro momento

No es la primera vez en su vida que Rubén Omar Romano supera un momento complicado, pues en 2005 fue víctima de un secuestro.

Hace 21 años, el entonces director técnico de Cruz Azul estuvo privado de su libertad durante 65 días, del 19 de julio al 21 de septiembre de aquel 2005.

“Estuve 65 días con una venda en los ojos, atado de manos y pies”, comentó el también exentrenador del América a ESPN acerca de aquella dura experiencia.

Rubén Omar Romano fue rescatado por la ya extinta Agencia Federal de Investigación, creada en 2001 y disuelta en julio de 2012.

EVG