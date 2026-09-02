Alan Mozo es anunciado como nuevo jugador del Cruz Azul tras su paso por Pachuca

El Cruz Azul sigue reforzándose para el Apertura 2026. La Máquina acaba de anunciar a Alan Mozo como su nuevo jugador para la Liga MX y el lateral mexicano suma un equipo más a su lista de clubes en su carrera profesional.

Alan Mozo llega a la Máquina para recuperar el nivel después de su paso por los Tuzos, donde las lesiones evitaron que el mexicano sumara minutos en la Liga MX. El futbolista solo disputó ocho partidos con los de la Bella Airosa y dio una asistencia con el Pachuca.

YA ERES JUGADOR DE LA MÁQUINA, ALAN. 🚂

BIENVENIDO AL CAMPEÓN. 💙 pic.twitter.com/UzmsrPSNFL — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 3, 2026

Alan Mozo llega a cubrir una necesidad del Cruz Azul

Alan Mozo no es una contratación sin sentido para el Cruz Azul, ya que el mexicano llega para cubrir una necesidad que tenía La Máquina en su planteamiento desde que Jorge Sánchez salió del equipo para irse a Europa con el PAOK de Grecia.

Alan Mozo llega para pelear por el puesto titular como lateral, una posición que el Cruz Azul ha improvisado desde que estaba Nicolás Larcamón en el banquillo de los cementeros y que Joel Huiqui utilizó a Jorge Rodarte, Jeremy Márquez y a Rogelio González para encontrar a su mejor pieza.

Ahora Alan Mozo apunta a ser el elegido por Joel Huiqui para jugar en esa posición durante el Apertura 2026, pero el entrenador mexicano tendrá la última palabra de quien será el futbolista titular por la banda derecha de Cruz Azul.

DCO