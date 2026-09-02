¡HISTÓRICO! Erick Portillo se convierte en el primer mexicano en disputar la final de la Wanda Diamond League

Erick Portillo sigue haciendo historia en el salto de altura y se convertirá en el primer atleta mexicano en participar en una final de la Wanda Diamond League y buscará sumar una medalla más a su vitrina personal de cara a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Después de terminar la parada en Zurich, llegaron a su fin las clasificaciones en las pruebas de atletismo y Erick Portillo se metió entre los seis mejores en Salto de Altura. La final a la que clasificó el mexicano se llevará a cabo en Bruselas el 4 y 5 de septiembre.

EL CHIHUAHUENSE realiza uno de sus saltos durante la competencia, ayer, en la capital italiana ı Foto: AP

Erick Portillo llega a la final en Bruselas siendo medalla de plata en el mundial bajo techo con récord personal de 2.30 metros, podio en la Diamond League de Roma y campeón caribeño en la última edición de Santo Domingo 2026.

El atleta mexicano se enfrentará ante los mejores deportistas del mundo, entre las figuras a las que se medirá en las finales de la Wanda Diamond League se encuentran Gianmarco Tamberi, campeón olímpico en Tokio 2020, campeón mundial en 2023 y triple ganador del diamante en 2021, 2022, 2024, y a Oleh Doroshchuk, quien le quitó el oro en el mundial bajo techo.

Además de la participación de Erick Portillo, Uziel Muñoz en impulso de bala y Eduardo Herrera en la prueba de 3 mil metros planos estuvieron compitiendo en busca de llegar a la final, pero quedaron fuera de los lugares de clasificación.

DCO