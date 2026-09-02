Lando Norris crea su propia escudería que pretende triunfar en el automovilismo ¿puede competir en F1?

El vigente campeón de Fórmula 1, Lando Norris, aspira a ganar más títulos, esta vez con su propio equipo. El volante de McLaren anunció que ha cofundado su propio equipo de carreras, LN4 Fusion, para pilotos emergentes que avanzan por las categorías juveniles rumbo a la F1.

El diseño del casco de Norris, en negro y amarillo verdoso neón, será la librea del nuevo equipo, que competirá en una variedad de campeonatos en 2027, entre ellos la Fórmula 3, la Fórmula 4 Italiana y el Campeonato de Fórmula Regional Europea, con planes de ingresar a la Fórmula 2 en el futuro.

Lando Norris 🤝 LN4 Fusion



Norris announces the new project that includes entry for the 2027 F3 season and entry into the FIA F2 team selection process ahead of 2027#F1 pic.twitter.com/Yk9fDLZQ0n — Formula 1 (@F1) September 2, 2026

“Creo que la parte principal de esto para mí es que puedo simplemente seguir muy involucrado en las carreras y, como este es un proyecto a muy largo plazo, no es solo de dos años, cinco años, 10 años. Ojalá sea mucho más largo”, indicó Norris antes del Gran Premio de Italia de esta semana.

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“Se trata de tener siempre un equipo al que yo mismo pueda apoyar, tener siempre un equipo del que realmente pueda sentirme parte, que sea mi familia, que sean autos que vea en la televisión y a los que pueda apoyar”.

Norris, quien firmó la semana pasada un nuevo contrato con McLaren hasta 2030, ha contratado a directivos con experiencia en series juveniles de automovilismo para gestionar el equipo en el día a día. Pero LN4 Fusion afirmó: “Lando desempeñará un papel activo en dar forma a nuestra identidad y cultura”.

introducing LN4 Fusion. a new multi-championship junior single-seater racing team co-founded by Lando Norris.



coming to the track in 2027. this is just the beginning. pic.twitter.com/XPwVS38cWK — LN4 Fusion (@ln4fusion) September 2, 2026

Norris también está poniendo en marcha un programa separado, LN4 Legacy Programme, para brindar respaldo financiero a jóvenes pilotos “que quizá de otro modo no tendrían el respaldo o el apoyo económico que necesitan para desarrollar su potencial”, explicó, y añadió que es importante para él “porque sé lo afortunado que fui de contar con el apoyo de mi familia en mi camino”.

Lando Norris no es el único campeón de F1 con presencia en otras series de carreras. El cuatro veces campeón Max Verstappen ha competido con su propio equipo de autos deportivos en carreras de resistencia. En el pasado, el tres veces campeón Jack Brabham ganó uno de sus títulos conduciendo para su propio equipo Brabham, que compitió en la F1 durante 30 años.

DCO