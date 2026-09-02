La Liga de Argentina prepara enorme homenaje para Leo Messi que fácilmente podría ser el mejor del mundo

Leo Messi anunció el final de una etapa en su carrera, su retiro de la Selección Argentina tras el Mundial 2026. La Liga Profesional de Futbol anunció que este fin de semana en la Jornada 8 del torneo todos los partidos de todas las categorías se detendrán al minuto 10 para darle un minuto de aplausos a Messi por su trayectoria en la Albiceleste.

“En agradecimiento y homenaje a la carrera de Lionel Messi en la Selección Argentina, a los 10 minutos de juego de todos los partidos de la Fecha 8 del Torneo Clausura (y también en el resto de las categorías del futbol argentino) los árbitros detendrán el juego y se llevará adelante un minuto de aplauso general. Te esperamos en las canchas: ¡sumate a este reconocimiento!

En agradecimiento y homenaje a la carrera de Lionel #Messi en la Selección @Argentina, a los 10 minutos de juego de todos los partidos de la #fecha8 del Torneo Clausura (y también en el resto de las categorías del fútbol argentino) los árbitros detendrán el juego y se llevará… pic.twitter.com/WwZXwag9mV — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) September 2, 2026

Leo Messi le puso punto final a una etapa agridulce en su carrera

Cuando se habla de Leo Messi, su recorrido en la Selección de Argentina siempre sale en la plática, ya que antes de triunfar con la Albiceleste, el delantero del Inter Miami vivió momentos tristes al perder una final de Copa del Mundo y dos partidos por el título de la Copa América.

Después de sufrir varias veces con Argentina, la llegada de Lionel Scaloni a la Albiceleste fue el cambio que la generación comandada por Leo Messi necesitaba. Tras su gris etapa con su selección, Leo Messi se convirtió en bicampeón de Copa América y campeón del Mundial en 2022.

Leo Messi pasa a ser un ídolo y leyenda para todo un país al conseguir la Copa del Mundo y ser uno de los mejores jugadores del orbe, lo que marcó a toda una generación tanto de aficionados como de futbolistas.

Lionel Messi es cargado en hombros por sus compañeros tras un triunfo de Argentina en el Mundial 2026. ı Foto: AP

Los números de Leo Messi con la Selección de Argentina

Leo Messi terminó con su historia en la Selección de Argentina siendo el mejor jugador de la Albiceleste, convirtiéndose en el máximo goleador y ganando una Copa del Mundo para ser uno de los mejores del orbe.

El rosarino disputó 207 partidos con el combinado de su país, marcó 125 goles con la camiseta de la Albiceleste y dio 68 asistencias, siendo la del segundo gol ante Inglaterra la última que Messi consiguió con Argentina.

DCO