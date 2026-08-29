Los CUATRO golazos de Leo Messi con el Inter Miami con los que acecha a Cristiano Ronaldo por las 1000 anotaciones

El Inter Miami venció al Montréal por marcador de 7-1 en la cancha del NU Stadium y Leo Messi marcó cuatro goles en el compromiso para seguir sumando anotaciones en su cuenta personal y también estar cerca de llegar a las 1000 anotaciones como futbolista profesional.

Dos de sus goles fueron de tiro libre y los otros dos se metió al área del conjunto rival para vencer al arquero rival. El astro argentino también dio una asistencia para que Luis Suárez escribiera su nombre en el marcador después de los primeros dos tantos del dorsal ‘10′ de Las Garzas. Leo Messi volvió a demostrar que la calidad que alguna vez mostró sigue intacta.

GOOOL! Leo for the lead 🔟✨ pic.twitter.com/vwzqCicr8j — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 30, 2026

The footwork. The finish. Leo Messi. 😮‍💨🤌 pic.twitter.com/K6QQa9in7V — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 30, 2026

Leo Messi también busca llegar a las 1000 anotaciones en su carrera

Leo Messi desde su llegada a la Major League Soccer ha tenido partidos en los que marca más de una anotación, como ocurrió esta noche en la cancha del NU Stadium con cuatro goles para la cuenta del argentino, que al igual que Cristiano Ronaldo está en busca de llegar a las 1000 anotaciones.

Con su póker frente el Montréal, Leo Messi llegó a 927 goles en su carrera profesional y está a 73 tantos de convertirse en uno de los dos futbolistas en llegar a los 1000 tantos, ya que a CR7 le hacen falta menos anotaciones para cumplir la meta que tiene con el Al-Nassr.

A pesar de que ambos futbolistas están en el final de su carrera, los dos siguen demostrando un gran nivel con su club y llevándose los reflectores cada que marcan con su equipo. Este fin de semana los dos astros marcaron gol y siguen derrochado magia en el futbol profesional.

MESSI x3 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/DFTgyhhQjw — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 30, 2026

PÓKER DE LEO MESSI!🃏4️⃣ pic.twitter.com/ORBlE7ujXN — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 30, 2026

Leo Messi se convirtió en el tercer máximo goleador de tiro libre

En la historia del futbol mundial la lista de jugadores con más anotaciones de tiro libre solo habían nombres brasileños, pero cuando Leo Messi debutó con el FC Barcelona comenzó a escalar posiciones rápidamente y con sus dos tantos ante el Montréal, se quedó con el tercer puesto de este listado.

El astro argentino superó a Juninho Pernambucano, quien tenía 72 tantos a balón parado y Leo Messi acaba de llegar a 73 goles de tiro libre. El dorsal ‘10′ de Las Garzas está a cinco anotaciones de igualar a Marcelinho Carioca, quien suma 78 tantos de esta forma.

Leo Messi aún tiene tiempo para superar este récord y quedarse con el primer puesto del listado, pero cada intento que tenga desde fuera del área debe de aprovecharlo para seguir sumando goles de tiro libre.

DCO