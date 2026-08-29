Chivas deja ir la victoria ante los Tuzos y se conforma con un punto en su visita a Pachuca; resumen y goles

Pachuca y Chivas se vieron las caras en el Estadio Hidalgo para disputar su partido correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2026. El partido lo empezó ganando el Rebaño Sagrado desde los primeros minutos, pero una pena máxima le dio el empate al conjunto local.

Hugo Camberos encaró a su rival en la banda izquierda del campo de juego y con un amague lo dejó tirado en el césped, el juvenil de las Chivas llegó hasta la línea de meta y mandó la esférica al corazón del área, donde apareció Roberto Alvarado para solo empujar la esférica y abrir el marcador a los 3 minutos de juego.

¡CambeDios quedó a deber una cintura! 😤🐐



Golaaaaazo de las @Chivas. ❤️🤍



Hugo Camberos con una gran jugada para asistir al Piojo Alvarado.#LaLigaDeLaAfición✨ | #AP26 | #J6 | #PACCHIpic.twitter.com/0stB9nPHWi — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 29, 2026

El partido continuó su marcha y las Chivas no pudieron aumentar la ventaja en el marcador, lo que les evitó que se llevaran la victoria de visita y un error de Richard Ledezma le dio el empate a los Tuzos en el segundo tiempo del compromiso.

Cuando faltaban 11 minutos para terminar el compromiso, Ledezma cometió una falta dentro del área que le dio un penalti al Pachuca. El goleador de los Tuzos Salomón Rondón se encargo de convertir la pena máxima por gol y con ello darle un punto a su equipo en el partido ante las Chivas.

A pesar del empate, las Chivas se mantienen entre los ocho primeros lugares de la tabla general, aunque podrían bajar en la clasificación con los partidos que restan por jugarse en la jornada de este fin de semana. El equipo de Gabriel Milito suma tres victorias, dos empates y una derrota en la campaña del torneo local.

Querétaro golea a Atlas en la cancha del Estadio Jalisco

Como es una costumbre en la Liga MX, los resultados de algunos compromisos son improblables y eso ocurrió en el compromiso entre el Atlas y el Querétaro, en el que los Gallos Blancos lograron una importante victoria sobre el cuadro de Hernán Crespo.

Santiago Homenchenko con un doblete y Carlo García para cerrar el marcador, fueron los goleadores del Querétaro en el compromiso en el Estadio Jalisco para que los Gallos Blancos consiguieran su tercera victoria de la campaña.

El Atlas consiguió anotar un gol en el partido gracias al autogol de Carlo García al minuto 42, pero la expulsión de Manuel Capasso en el segundo tiempo le dio espacios al Querétaro en el campo de juego y aprovecharon para llevarse los tres puntos del Estadio Jalisco.

DCO