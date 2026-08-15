Leo Messi erra un penalti con el Inter Miami y falla una pena máxima por tercera vez al hilo (VIDEO)

Leo Messi regresó a la titularidad con el Inter Miami después de viajar a Argentina para estar presente en el funeral de su padre. Lamentablemente para el delantero argentino, se le presentó la oportunidad para anotar un gol más en la MLS y el ariete rosarino erró desde los once pasos, fallando por tercera ocasión al hilo una pena máxima.

El astro argentino disparó al poste derecho del guardameta rival, pero su remate fue detenido por el cancerbero, tras el penalti Sergio Reguilón mandó la esférica al fondo de las redes, aunque la anotación fue anulada para el Inter Miami y Leo Messi desaprovechó la oportunidad para emparejar los cartones en el compromiso.

⛔️🇦🇷 LIONEL MESSI ERRÓ EL PENAL Y LE ANULARON EL GOL A REGUILÓN. pic.twitter.com/L8axm8TEm5 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 16, 2026

Inter Miami cayó eliminado de Leagues Cup y pierde en su regreso en la MLS

El Inter Miami no la ha pasado muy bien en sus últimos tres compromisos en su temporada, ya que cayeron eliminados de la Leagues Cup después de perder ante el Monterrey y el León en la segunda y tercera jornada, respectivamente.

Lamentablemente para el equipo de Leo Messi, en su regreso a disputar la temporada de la MLS, las Garzas cayeron en el marcador 4-1 a manos del Nashville y en su siguiente encuentro deben de ir por la victoria para regresar a la senda del triunfo.

El Inter Miami tendrá que jugar de visitante por segundo encuentro consecutivo ante el Philadelphia Union, compromiso que será complicado para las Garzas al visitar el Subaru Park el próximo 19 de agosto del 2026.

DCO