¡OFICIAL! Leo Messi se retira de la Selección de Argentina y lo hace con esta emotiva carta

Leo Messi con la playera de la Selección Argentina, en fotografía de archivo.

Leo Messi ha sorprendido a todo el mundo con su emotiva publicación en sus redes sociales, en la que anuncia su retiro de la Selección de Argentina tras perder la final de la Copa del Mundo 2026 a manos de España y sufrir la pérdida de su padre hace unas semanas.

A través de sus redes sociales, Lionel Messi publicó una emotiva carta autógrafa en donde hizo oficial la noticia que había adelantado antes de la celebración de la Copa Mundial de Fútbol 2026, es decir, que este sería su último torneo con la albiceleste.

El delantero aclaró que la carta la escribió el 21 de julio, es decir, dos días después de la final del torneo y que ratificó su decisión tras la muerte de su padre, Jorge Messi, quien falleció el 8 de agosto.

🇦🇷 | AHORA: MESSI ANUNCIA SU RETIRO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA. pic.twitter.com/OtMmQ1S40J — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 31, 2026

En la carta, Messi asegura que la decisión de dejar la Selección es una que “duele en el alma”, pero que es necesaria toda vez que “ya no tengo más para dar” y, además, “vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”.

El delantero del Inter Miami aseguró que “es el momento” para tomar esta decisión y que se “van cerrando etapas”, pero que termina su paso por la albiceleste sabiendo que “siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta”.

“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!”, expresó Lionel Messi en su carta.

🥺💔 La carta que escribió Lionel Messi, despidiéndose de la Selección Argentina, dos días después de perder la Final del Mundo:



“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…



Fue una decisión que… https://t.co/LrfNZX9fBz pic.twitter.com/uuRg8yIAKJ — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 31, 2026

Finalmente, Messi agradeció a la afición y a quienes formaron parte de la historia de su paso por la Selección Argentina: familia, entrenadores, compañeros y dirigentes: “Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos”.

“Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”, concluye la carta del delantero.

Lionel Messi debutó con la selección mayor de Argentina el 17 de agosto de 2005 en un partido amistoso contra Hungría. Posteriormente, participó en seis Copas Mundiales, empezando por la que ocurrió un año después de su debut, es decir, Alemania 2006.

La persona que más feliz me hizo dentro de una cancha, quien siempre nos representó de la mejor manera, quien nos emocionó con 17 y con 39 años y quien nos hizo tocar el cielo con las manos una vez más



Gracias por absolutamente todo, Messi, sos eternopic.twitter.com/u1JmxpJ79U — Scalonados (@Scalonados) August 31, 2026

Así, el delantero jugó en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026.

Actualmente, Lionel Messi juega con el equipo Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), liga de fútbol profesional de Estados Unidos.

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