“Esperemos que lleguemos a octavos”; Rubén Omar Romano sobre las aspiraciones de México en el Mundial 2026

Rubén Omar Romano es uno de los entrenadores argentinos más identificados con el futbol mexicano, con muchos años de experiencia en los banquillos aztecas y quien espera que en esta Copa del Mundo 2026 el Tricolor pueda alcanzar los octavos de final.

El también analista se dio cita en el Estadio Guadalajara para ver el partido entre Uruguay y España en la Copa del Mundo 2026, en donde comentó: “Esperemos que lleguemos a octavos antes que nada”.

Rubén Omar Romano dirigiendo en el futbol mexicano ı Foto: Mexsport

Por el momento la Selección Mexicana, al mando de Javier El Vasco Aguirre, se encuentra con su boleto seguro para los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Al momento no se tiene un rival confirmado, pero lo más seguro es que sea Ecuador.

Sobre el partido entre La Garra Charrúa y La Furia Roja, el exentrenador del Cruz Azul y Atlas mencionó: “Uruguay necesita el resultado y seguro va a proponer un poco más”.

Rubén Omar Romano desarrolló prácticamente toda su carrera profesional en México. Debutó como profesional en Argentina, era un mediocampista ofensivo Huracán, pero rápidamente llamó la atención del América y vino a jugar en México.

Su trayectoria como director técnico comenzó a finales de la década de los noventa con Celaya, pero fue al frente de Morelia donde consolidó su prestigio. Llevó alos michoacanos a disputar dos finales de Liga MX, además de clasificar al club a la Copa Libertadores, convirtiéndose en uno de los estrategas más cotizados del futbol mexicano.

A lo largo de su carrera dirigió a equipos como Pachuca, Cruz Azul, Atlas, América, Santos Laguna, Puebla, Morelia en una segunda etapa, Tijuana y Mazatlán FC. En Santos volvió a quedarse cerca de la gloria al disputar dos finales más del campeonato mexicano, confirmando una constante en su trayectoria: equipos competitivos y protagonistas, aunque sin poder conquistar el título de liga.

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