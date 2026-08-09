¿Quiénes fueron los máximos medallistas mexicanos en Santo Domingo 2026?

Celia Pulido y otros nadadores estuvieron entre los máximos medallistas mexicanos en Santo Domingo 2026.

Con 11 preseas, la nadadora Celia Pulido encabezó la lista de mexicanos con más medallas en los recién concluidos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en los que la delegación nacional finalizó líder con un total de 407 metales.

La natación artística, la gimnasia rítmica y el canotaje también fueron otras de las disciplinas que más alegrías le dieron a México en la justa regional celebrada en la capital de República Dominicana, lo cual se vio reflejado en las múltiples medallas obtenidas por Diego Villalobos (7), Itzamary González (6), Marina Malpica (5) y Beatriz Briones (5).

Mexicanos con más medallas en Santo Domingo 2026

Celia Pulido - Natación - 11

Diego Villalobos - Natación artística - 7

Itzamary González - Natación artística - 6

Marla Arellano - Natación artística - 5

Byanca Rodríguez - Natación - 5

Beatriz Briones - Canotaje - 5

Marina Malpica - Gimnasia rítmica - 5

Paulo Strehlke - Aguas abiertas - 5

Osmar Olvera - Clavados - 3

Juan Celaya - Clavados - 3

🏊‍♂️🥇 El Indem reconoció los logros internacionales del nadador morelense Paulo Strehlke, quien conquistó 5 medallas y rompió 2 récords en Santo Domingo.

Se prepara ahora para el Pan Pacific 2026 y la Copa del Mundo en Cancún.#Morelos #Deporte #Natación pic.twitter.com/aiXiOAJNv7 — Display Noticias (@DisplayNoticias) August 6, 2026

Paulo Strehlke y Byanca Rodríguez también brillan

Otros atletas que también pusieron muy en alto el nombre de México en Santo Domingo 2026 fueron Paulo Strehlke y Byanca Rodríguez, pues ambos cosecharon cinco medallas.

El nadador originario de Cuernavaca, Morelos, rompió récords en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, uno de ellos en los 800 metros libres.

Por su parte, la nadadora nacida en Chihuahua firmó un histórico triplete de oro en Santo Domingo 2026 al adjudicarse la presea dorada en los 200 metros pecho, 100 metros pecho y 50 metros pecho.

Olvera y Celaya también reafirman su gran momento

No podían quedar fuera de los máximos medallistas mexicanos en Santo Domingo 2026 los clavadistas Osmar Olvera y Juan Celaya, quienes se subieron al podio en tres ocasiones.

A Osmar Olvera, doble medallista olímpico en París 2024, solamente le faltaba conquistar preseas en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El clavadista nacido en la Ciudad de México obtuvo el metal áureo en trampolín de 1 metro, trampolín de 3 metros y trampolín de 3 metros sincronizado, ésta última con Juan Celaya, quien también obtuvo los bronces en trampolín de 1 metro y trampolín de 3 metros.

EVG