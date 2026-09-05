¡Lamentable! Aficionados agreden a policías en el Pumas vs América de la Liga MX Femenil (VIDEO)

Aficionados agredieron a policías durante el Pumas vs América de la Liga MX Femenil.

La violencia empañó el clásico capitalino de la Liga MX Femenil entre Pumas y América, luego de que dos aficionados agredieron a policías y elementos de seguridad en las gradas del Estadio Olímpico Universitario, donde se realizó el juego de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026.

En un video que circula en redes sociales se observa el momento de la agresión y a uno de estos sujetos, que porta una playera del equipo auriazul, golpear a un trabajador del inmueble.

Aficionados arremeten y golpean a elementos de seguridad del Estadio Olímpico Universitario luego de iniciar un conato de bronca en el partido entre Pumas Femenil y América. pic.twitter.com/f3UoWp9xbc — Héctor García (@hagarciav) September 5, 2026

En otros clips se ve a otro aficionado que porta una gorra agrediendo a elementos de protección civil y policías mientras se desarrollaba el duelo de la Liga MX Femenil entre Pumas y América.

Aficionada interviene para detener agresión

Una mujer que portaba una playera del América intervino para pedirle a uno de los sujetos que mantuviera la calma y dejara de agredir a los policías.

Después, esta misma aficionada y un hombre ayudaron a retirar a dos de los agresores del conflicto, y los trasladaron a las gradas del Estadio Olímpico Universitario.

Hasta el momento ni la Liga MX Femenil ni Pumas se han pronunciado en sus canales oficiales respecto a este acontecimiento violento.

América logra agónico triunfo sobre Pumas

La brasileña Geyse da Silva convirtió los dos goles con los que el América derrotó 2-1 a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, el segundo de ellos al minuto 89.

Las Águilas, actuales campeonas de la Liga MX Femenil, vinieron de atrás, pues las auriazules se adelantaron al minuto 17 con tanto de la portuguesa Stephanie Ribeiro.

Geyse da Silva consiguió el empate parcial para las Águilas poco antes del descanso (41′) y sobre la recta final del duelo consiguió su doblete para darle el triunfo al América en el clásico capitalino.

La victoria sobre Pumas le permitió a las de Coapa seguir con paso perfecto en el Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, por lo que son líderes del Grupo B con 18 unidades, seis más que Chivas, su más cercano perseguidor.

EVG