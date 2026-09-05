Pierre Gasly consigue histórica pole position para Alpine en F1 y largará primero en el Gran Premio de Italia

El Alpine de Pierre Gasly en la clasificación del Gran Premio de Italia de F1.

El francés Pierre Gasly consiguió una pole position histórica, pues pues la primera para él en su carrera en la Fórmula 1 (F1) y para la escudería Alpine al terminar líder de la clasificación para el Gran Premio de Italia, carrera en la que el piloto mexicano Sergio Checo Pérez largará en el lugar 17 después de quedar fuera en la Q1.

Kimi Antonelli, George Russell, Oscar Piastri, Lando Norris y Pierre Gasly disputaron la primera posición en el Autódromo Nacional de Monza, en el que que este domingo continúa la actividad del serial después de un fin de semana de descanso.

Top 5 clasificación Gran Premio de Italia de F1

Pierre Gasly (Alpine)

George Russell (Mercedes)

Oscar Piastri (McLaren)

Charles Leclerc (Ferrari)

Lewis Hamilton (Ferrari)

¿En qué lugar va Pierre Gasly en la F1 2026?

El francés Pierre Gasly marcha en la décima posición en la clasificación de pilotos de la F1 2026 con una cosecha de 35 puntos.

El volante de Alpine ha conseguido unidades en ocho de las 12 carreras que se han disputado hasta el momento en la campaña.

El mejor desempeño de Pierre Gasly en lo que va de la F1 2026 fue en el Gran Premio de China, en el que consiguió ocho puntos al culminar en la sexta posición.

PIERRE GASLYYYYYY ON POLE 🤩🙌 pic.twitter.com/AdgBJL3Q9u — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 5, 2026

Kimi Antonelli busca volver a la senda del triunfo

El italiano Kimi Antonelli, líder del campeonato de pilotos de la F1 2026, buscará romper su racha de dos carreras sin triunfo precisamente en el Gran Premio de Italia de este fin de semana.

El británico Lando Norris, de McLaren, consiguió la victoria en los Grandes Premios de Hungría y Países Bajos, por lo que este domingo intentará ganar por tercera vez al hilo para buscar acercarse más a Antonelli, pues de momento es cuarto.

EVG