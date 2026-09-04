Pachuca vence a Juárez, que llega a siete derrotas al hilo en el Apertura 2026 de la Liga MX

Juárez se mide al Pachuca en la J7 del AP2026 de la Liga MX

Los Tuzos del Pachuca se impusieron por marcador de 2-0 a los Bravos de Juárez de visita como parte del inicio de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Los autores de los tantos del duelo fueron el artillero venezolano Salomón Rondón y Alan Bautista.

Bravos se confirma como el peor equipo de la Liga MX y encadenó su séptima derrota al hilo, primera al mando de su nuevo entrenador, Gustavo Lema, quien asumió el cargo hace unos días para intentar recomponer el rumbo del barco.

Juárez, peor equipo del Apertura 2026

Juárez no es el único equipo con paupérrimos resultados en el Apertura 2026, pues también Santos Laguna avanza sin victorias, aunque tiene un empate en el campeonato. Los fronterizos no tienen ni una igualdad y tienen 20 goles en contra, por tan solo tres a favor.

TE RECOMENDAMOS: Boxeo Andy Ruiz sufre golpiza de Damian Knyba y pierde por decisión unánime en su regreso al boxeo tras dos años de pausa

En un partido realizado en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en la frontera del país, el conjunto hidalguense se plantó para sacar tres puntos de oro en el campeonato azteca. Este representó su segundo triunfo del certamen.

El Pachuca solamente le había ganado a Pumas, en el inicio del semestre. Desde entonces perdió con Querétaro, con León, con Puebla y encadenó empates ante Atlético de San Luis y Chivas, antes de regresar a la senda del triunfo ante Juárez.

¿Qué sigue para Juárez y Pachuca?

Fue un partido carente de acciones de peligro, de bajo ritmo y de muchas imprecisiones. Aunque en líneas generales los de la Bella Airosa tuvieron más momentos en donde pudieron aumentar la ventaja en el marcador.

En los últimos minutos del compromiso ningunos de los dos equipos intentó buscar algo más y solamente esperaban que el tiempo pasara para que la árbitra del duelo, la mundialista Katia Itzel García, diera por terminada las acciones.

El siguiente partido de los Bravos de Juárez es ante Santos, en la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, duelo que se realiza el domingo 13 de septiembre en la cancha del Territorio Santos Modelo.

Por su parte, los Tuzos del Pachuca, como parte de la octava fecha del campeonato, chocan ante los Potros de Hierro del Atlante en una complicada visita a la Ciudad de México, pues el cotejo tiene como sede el Estadio Azteca.

aar