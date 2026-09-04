Serena y Venus Williams quedan eliminadas del dobles femenino del US Open tras caer en desempate

Serena y Venus Williams quedaron eliminadas del dobles femenino del Abierto de Estados Unidos tras caer en un superdesempate. Las hermanas desperdiciaron una ventaja de 5-0 en el desempate a 10 puntos y cayeron 6-3, 6-7 (6), 7-6 (10-7) la noche del viernes ante Hao-Ching Chan y Maya Joint.

Fue su primer partido del Abierto de Estados Unidos desde 2022 en el torneo de Grand Slam que las hermanas ganaron dos veces. Se llevaron el segundo set en un desempate, remontaron en el tercero tras estar 4-1 abajo para igualarlo, pero flaquearon al final.

No matter the result, always good to see Serena and Venus competing 💙 pic.twitter.com/NwbU9DS7aq — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2026

Serena regresó al tenis este año a los 44 años. Venus ha seguido compitiendo en el circuito a los 46. Quizá fueron sus edades, pudo haber sido la larga inactividad de Serena, o tal vez fueron los nervios. Pero ambas cometieron dobles faltas durante el tiebreak después de haber jugado de manera brillante al final del tercer set y luego en los primeros puntos del desempate.

Serena terminó perdiendo ante Joint por segunda vez este verano. Cayó ante la australiana en tres sets en Wimbledon en su regreso al tenis de individuales. Luego ella y Venus tuvieron que retirarse de su partido de dobles a raíz de que Serena se lastimó la rodilla. Eso retrasó su regreso hasta Nueva York, donde ganaron en 1999 y 2009 y ahora tienen marca de 27-8 en sus 10 participaciones.

Alcaraz aprieta fuerte en el US Open

Después de tres partidos en el Abierto de Estados Unidos, nadie pensaría que Carlos Alcaraz venía de más de cuatro meses sin jugar. Las sensaciones para el astro español del 23 años sin inmejorables tras acceder el viernes a los octavos de final del US Open al despachar con autoridad 6-3, 6-4, 6-1 al chino Wu Yibing.

“Para ser sincero, me siento mejor de lo que pensaba”, dijo Alcaraz, quien intenta revalidar su título en Flushing Meadows y elevar a ocho su colección de campeonatos de Grand Slam. “Me estoy sintiendo cada vez mejor”.

Con un aire de mesura, reconoció de que hay aspectos que debe afilar al advertir sobre los 33 errores no forzados que cometió en las 2 horas y 20 minutos que cumplió bajo el sol en el estadio Arthur Ashe, y estirar a 17 su racha de victorias en las grandes citas.

Rebosa confianza al sentirse a gusto con su ritmo, el impacto de su derecha y el trabajo con su saque. Después de alejarse del circuito por una lesión en la muñeca derecha, Alcaraz temía que acusaría rigidez muscular tras sus primeros partidos de vuelta. Pero no ha sido así.

“Al contrario, me he ido sintiendo cada vez mejor tras cada partido. Es como si hubiera estado compitiendo todo este tiempo”, señaló. “Me sorprende gratamente cómo me siento y cómo me recupero después de cada encuentro”.

“Estoy realmente satisfecho. Al llegar aquí, mi planteamiento era simplemente ver qué tal iban las cosas, no tenía ninguna certeza”, agregó. “Así que estoy muy contento con cómo están dándose las cosas”.

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