Andy Ruiz sufre golpiza de Damian Knyba y pierde por decisión unánime en su regreso al boxeo tras dos años de pausa

Después de dos años de inactividad, Andy Ruiz regresó al boxeo profesional este viernes en New Jersey y perdió tras doce asaltos ante el polaco Damian Knyba, quien se llevó el triunfo por decisión unánime.

La larga pausa sin subirse al encordado le costó mucho al mexicoamericano, quien jamás entró en verdadero ritmo de pelea, no encontraba golpes claros y con 36 años el resultado no es nada alentador para el Destroyer, quien hace siete años se coronó campeón mundial de peso completo IBF, IBO y WBO.

ANDY RUIZ IS DOWN! pic.twitter.com/vUg68dK5UT — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 5, 2026

En el séptimo round Knyba lastimó fuertemente a Ruiz, quien cayó a la lona y recibió la cuenta del nazareno. El polaco lo golpeó de lleno en el rostro, dejando tambaleando al mexicano, quien se salvó por la campana y sobrevivió al asalto, aunque el pómulo izquierdo ya empezaba a verse inflamado.

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En el octavo episodio la intensidad de Damian Knyba bajó considerablemente, dejando que Andy Ruiz tomara un respiro e incluso soltara las manos, pero fue un round en donde el Destroyer pudo mantener la calma y sobreponerse a los embates del europeo.

Para el noveno capítulo Ruiz se veía más estable, no le costaba mucho trabajo acortar la distancia, pero el físico no le daba para perseguir a Knyba e intentar una ofensiva que causara verdadero daño.

El Destroyer, antes del inicio del onceavo, recibió mucha ayuda por parte de su esquina pues su ojo izquierdo cada vez estaba más inflamado y le salía un puntito de sangre. El deterioro de su rostro se debió a los fuertes impactos de Knyba en el séptimo round.

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